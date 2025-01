Ilic sul mercato, insidia Roma su Beto: Vagnati, corsa contro il tempo  

Ilic in uscita?

E Ilic non disdegnerebbe un trasferimento in Russia, dopo essere stato vicino allo Zenit in estate. L'uscita di una pedina come Ilic può accelerare tutti gli affari in entrata, ma naturalmente costringerebbe i granata a fiondarsi su un centrocampista in tempi rapidi. Senza dover attendere all'infinito l'apertura del Chelsea per Cesare Casadei, per il quale i Blues continuano a chiedere almeno 15 milioni di euro. Per Ilic il mercato è aperto. Per il Toro non è considerato incedibile a gennaio alla stregua di Samuele Ricci, per il quale le sicure offerte verranno ascoltate solo in estate. Vagnati aspetta una mossa dello Spartak Mosca e Vanoli, a questo punto, attende di capire eventuali sviluppi intorno alla situazione del serbo. Condizione fisica e mercato, parlando dell'ex Verona, saranno i temi d'attualità delle prossime ore. In casa Toro suonano ancora come un avviso ai naviganti le parole di Vanoli nella conferenza di vigilia del derby: «La società deve capire l'importanza di questo mercato». Lui il messaggio l'ha lanciato, ora il club dovrà coglierlo. A maggior ragione dopo la buonissima prestazione offerta contro la Juventus, in cui i granata hanno fatto di tutto per ritrovare una vittoria che manca da quasi dieci anni.

Il chiodo fisso resta Beto

Il chiodo fisso del Toro per l'attacco resta Beto, ma l'affare con l'Everton difficilmente si sbloccherà a stretto giro di posta. La nomina di David Moyes come nuovo allenatore dei Toffees blocca momentaneamente ogni operazione, soprattutto in uscita: normale che il tecnico voglia valutare tutta la rosa a disposizione, in particolare in un reparto in cui non regna certo l'abbondanza. Mercoledì la squadra torna in campo contro l'Aston Villa: verosimilmente le indicazioni di Moyes sulle mosse per rinforzare l'Everton arriveranno poco dopo. Per questo Beto resta congelato. L'ex Udinese ha comunque le idee chiare: vuole tornare in Italia e ai suoi agenti l'ha fatto presente a più riprese. Ora gli inglesi per lui chiedono 20 milioni, il Toro sarebbe disposto ad avvicinarsi a 15, per cui la distanza non è esagerata. Molto, ovviamente, dipenderà dalla spinta di Beto col proprio club. Se premerà per essere ceduto in Inghilterra non farebbero le barricate per tenerlo. Ma il tempo che scorre non è un alleato di Vagnati, anzi. Perché la Roma, non appena sistemerà il centrocampo, potrebbe regalare a Ranieri un vice Dovbyk. E tra le due società gestite dai Friedkin la trattativa può procedere in maniera estremamente rapida. Il Toro, sul fronte Beto, non può permettersi una beffa: rincorrere un attaccante da qui il 3 febbraio diventerebbe uno sport estremo.