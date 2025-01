Ricci è il cuore del Toro, Maripan il nuovo muro: le pagelle derby 

TORINO - Milinkovic Savic 6.5 Il tiro di Yildiz non era irresistibile. Poi, però, effettua belle parate, una dietro l’altra, tutte nella ripresa. Su Koopmeiners, Nico, Weah e Cambiaso. Non sono stati interventi prodigiosi ma, comunque, sicuri. All’attivo anche un paio di uscite ben fatte. Il portiere serbo è diventato una certezza assoluta, dà tranquillità a tutti i compagni

Vojvoda 6 Partita strettamente difensiva, non si è mai sganciato in avanti. E ha fatto bene. Il merito di questo giocatore è che sa fare benino tante cose anche se non ce n’è nessuna in cui fa la differenza. Non è mediocre, ma un discreto giocatore il cui contratto scade a fine stagione. Ma torniamo al derby: è sempre stato attento e disciplinato. E anche molto “cattivo”, come dimostra la rissa iniziale con Mc Kennie.



Maripan 6.5 Nel secondo tempo con una giravolta improvvisa cerca il gol. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una partita ben giocata. Il cileno, dopo un inizio balbettante, è salito in grinta, qualità e tempestività.



Coco 6.5 Qualche piccola sbavatura all’inizio, poi però ha saltato l’ostacolo ed è entrato nella partita da protagonista. Si è appiccicato a Nico e lo ha neutralizzato senza particolari problemi. Bravissimo nell’anticipo e nell’inserirsi tra i bianconeri al limite dell’area di rigore per respingere i pericoli.



Sosa 5.5 Si fa saltare con facilità da Yildiz in occasione del gol: il suo primo tempo è imbarazzante, il turco gli va via in tutti i modi. Per fortuna nell’intervallo capisce che peggio di così non poteva fare e, nella ripresa, entra in campo con più convinzione. Si concede anche qualche cross ben fatto oltre a controllare meglio l’attaccante juventino. Molto meglio, dunque. Ma quel primo tempo… Walukiewicz (46’ st) ng Qualche minuto per controllare il pari.



Ricci 7.5 Arriva tardi su Yildiz e non riesce a chiudere, ma nel finale di primo tempo fa un gran salvataggio su Mangula per poi fallire un’occasione sparando alto. Praticamente fa tutto. Si vede che non è al cento per cento della condizione ma, comunque, si conferma sempre utilissimo. Anche a mezzo servizio ha una marcia in più e con il passare dei minuti cresce, si prende il Toro e domina la partita. Un giocatore straordinario.



Linetty 5.5 Anche lui, come Sosa, si fa superare da Yildiz. E qualche minuto dopo da buona posizione spara altissimo. Un’occasione sprecata. Comunque in seguito lotta, dà sostanza, aiuta i compagni, si butta su ogni pallone e in parte rimedia al brutto inizio. Anche lui come Vojvoda è in scadenza di contratto e a quanto pare non ha intenzione di prolungare. Nonostante questo mette sempre il piede e questo gli fa onore. Ammonito, salterà la Fiorentina. Tameze (27’ st) 6 Non è andato male, ha sfruttato lo spazio che gli ha concesso Vanoli per dimostrare che c’è ancora. L’impressione, però, è che non rientri più nei piani granata.



Lazaro 6 Bravo soprattutto nel primo tempo dove si è spinto in avanti con tanta convinzione e (anche) qualità. Nella ripresa è calato un po’ anche a causa delle tante energie spese nei primi 45 minuti. Anche lui come tanti altri della rosa è un buon giocatore, ma nulla più. Non è l’esterno che ti fa fare il salto di qualità e che si infila con facilità nelle difese avversarie. Njie (46’ st) ng Ha toccato (bene) un paio di palloni nei minuti di recupero.



Vlasic 7 Che grande gol. Da campione: un tiro di sinistro imprendibile. Ed è la dimostrazione che se ci prova con più continuità qualcosa di buono riesce a farlo: affronta la partita con la giusta determinazione. Chiaro che la rete (e che rete) fatta impreziosisce di molto la sua partita. Il croato ha le qualità per poter segnare altri gol così e fare la differenza.



Karamoh 6.5 Ma che bravo in occasione del gol di Vlasic. Gli serve un assist delizioso. Tecnicamente è bravo anche se non vede la porta come dimostra l’occasione sprecata davanti a Di Gregorio che gli ha tolto il pallone dai piedi. Anche se poi l’arbitro ha fischiato il fallo avrebbe dovuto fare gol. Comunque sia è un giocatore di movimento, corre, s’impegna, inventa qualcosa sempre grazie alla sua imprevedibilità. Vedi il gol di Vlasic. Non è una punta, ma un giocatore d’attacco che sa rompere gli schemi. Pedersen (17’ st) 5.5 A un certo punto è riuscito ad andar fuori campo da solo con il pallone tra i piedi. Si muove, cerca di fare, ma si vede che ha tanti limiti.



Adams 6 Lavora tanto, torna spesso ad aiutare, cerca sempre di fermare l’azione dei bianconeri che parte dalla loro area. Spreca tantissime energie e come quasi sempre succede ha pochi palloni giocabili. Però ha lottato, eccome se ha lottato. Sanabria (46’ st) ng Non ha avuto il tempo per toccare un pallone.



All. Vanoli 6.5 Voleva entrare nella storia del derby con una vittoria: e non ci è andato lontano. Il suo Toro ha giocato alla pari della Juve esaltando le sue caratteristiche di tecnico battagliero. Sin troppo come conferma la piccola rissa con Motta che gli ha procurato il rosso. Salterà Firenze.