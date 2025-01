Torino, è nato un gruppo tosto: unito, combatte, rimonta. Nel derby la prova del 9

TORINO - Sì, tutto vero. Il derby ha confermato la certezza di Paolo Vanoli : il Toro è diventato un gruppo: "È da un mese che i ragazzi giocano con il mio spirito, con voglia, carica, fame. Siamo diventati tosti", ha ripetuto al termine dl derby dopo averlo detto in più di un’occasione, il tecnico granata. Ed in effetti nelle ultime partite i giocatori hanno tirato fuori qualcosa che prima non avevano. Sono diventati duri, non mollano mai. E lo conferma anche la statistica. Il Toro in questo campionato ha recuperato 5 punti in rimonta. La prima al Grande Torino contro l’Atalanta quando sotto di un gol ha poi vinto il match con Milinkovic Savic che nei minuti finali para un calcio di rigore. Da quella partita (lontano 26 agosto) più nessuna rimonta. Ricci e compagni prendevano schiaffi senza reagire. E su questo l’allenatore ha lavorato molto martellando la testa dei giocatori tutti i giorni al Filadelfia. E’ stato bravo a insistere sui suoi concetti nonostante fossero arrivate numerose sconfitte con la squadra sempre più giù in classifica.

Il Toro non si arrende

E ultimamente si sono visti i risultati. Dopo 4 mesi finalmente i granata, sia a Udine (addirittura sotto di due gol) sia nel derby, hanno recuperato. Sono avvisaglie importanti da non trascurare in prospettiva futura. In Friuli, tanto per entrare nel cuore della possibile svolta, il Toro ad inizio secondo tempo con il raddoppio di Lucca era praticamente ko, come un pugile a terra, stordito e umiliato. E invece c’è stata la reazione e in poco tempo è arrivato il pareggio con Adams (7’ st) e Ricci (18’ st) , in più, qualche occasione per vincere addirittura la partita nel finale. E pure sabato sera Ricci e compagni non si sono arresi dimostrando sin da subito di voler disputare un derby da guerrieri: dopo pochi minuti Vojvoda se l’è presa con McKennie che si era rivolto in malo modo verso li componenti della panchina granata, poi gli spintoni tra Vanoli e Thiago. E proprio la carica dell’allenatore ha contagiato in positivo l’intera rosa. Bastava vedere la gioia delle riserve al pari di Vlasic: tutti catapultati in campo ad abbracciarlo, rincorrendolo per il campo. Una gioia contagiosa di un gruppo unito, che soffre da fuori e che è prontissimo a dare il suo contributo (anche) in campo in caso di necessità.

Il Toro ritrova lo spirito

Adesso, però, in attesa di rinforzi che sono necessari perché il solo spirito di gruppo non basta (ci vuole anche un po’ di qualità) bisogna continuare su questa strada. Domenica all’ora di pranzo (ore 12.30) c’è la difficile trasferta di Firenze dove, fatto tutt’altro che trascurabile, non ci sarà Vanoli in panchina. Lo scontro fisico con Thiago di sabato sera di sicuro gli porterà una giornata di squalifica, forse due: e si sa che la squadra con lui in campo a seguirla e incitarla da molto di più. Nel derby, infatti, quando è uscito per il cartellino rosso i giocatori ci hanno messo qualche minuto prima di ritrovare la giusta carica agonistica. La simbiosi tra le parti è totale e in settimana l’allenatore dovrà anche lavorare sotto questo aspetto: inculcare la grinta in vista di Firenze dove non sarà a guidarli. La conclusione è semplice: il Toro ha trovato lo spirito Toro che è mancato per gran parte del girone d’andata. Ora deve trovare anche vittorie e punti che sono indispensabili per lasciare la brutta posizione di classifica in cui si è infilato. Anche perché quelle che stanno dietro si sono messe a fare punti: Lecce, Genoa e Cagliari.