“Ho detto loro di tirare fuori i c…”: Toro-Juve, il retroscena derby

L'idea del discorso alla squadra

L’idea di chiedere a Graziani di venire a Torino per caricare la squadra in vista del derby è nata giovedì, quando al Filadelfia si è presentato Urbano Cairo per parlare alla squadra. «Mi trovavo a Milano per uno spot pubblicitario e la sera ero al telefono con il presidente, a un certo punto mi ha passato Vanoli dicendomi che il mister avrebbe voluto chiedermi un favore. Il favore era appunto quello di venire a Torino a fare un discorso motivazionale alla squadra prima del derby. Vanoli mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere se fossi venuto a raccontare che cos’era il mio Toro perché lui tiene molto alla storia e sta lavorando per farla conoscere al meglio ai suoi giocatori», ha poi rivelato l’ex attaccante. Non sarà stato un derby come quelli in cui, in coppia con Pulici, faceva venire il mal di testa ai difensori avversari, entrando negli incubi dei calciatori della Juventus - chi ha vestito la maglia bianconera in quegli anni lo ricorda ancora molto bene ancora adesso quanto li facevano penare quegli undici calciatori in granata quelle due volte all’anno in cui li dovevano affrontare - ma dei segnali importanti sono comunque arrivati, tanto che Graziani si è poi lasciato andare anche a degli elogi speciali per Ricci e compagni: «Hanno giocato il derby con lo spirito che avevamo noi».