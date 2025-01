Robaldo, dove eravamo rimasti? Il cantiere aperto e la data

Robaldo, dove eravamo rimasti? In questo momento, se non altro, il Toro sta viaggiando con un obiettivo ben preciso cerchiato di rosso all'interno del cronoprogramma dei lavori: il 4 maggio 2025 dovranno essere inaugurati tutti e quattro i campi. Il primo era stato presentato - davanti, tra gli altri, al Sindaco di Torino Stefano Lo Russo - il 4 maggio scorso. Con una partitella simbolica, che almeno ha dato ai tifosi un boccone prelibato: da quel momento, infatti, il Robaldo ha iniziato ad esistere. Ad avere una forma. Non più appartenente soltanto nel mondo delle idee, visto che l'8 marzo ricorrerà il 9° anniversario della concessione trentennale del terreno ubicato in Strada Castello di Mirafiori. L'attesa finora è stata snervante. La futura "Coverciano granata", però, oggi è un cantiere sì aperto, ma allo stesso tempo in continua evoluzione: i lavori proseguono giorno dopo giorno. Si intravedono nitidamente dall'esterno, oltre ai quattro campi, gli scheletri delle tribune di due terreni di gioco. Al contempo, stanno operando vari mezzi per creare le fondamenta della palazzina che da progetto ospiterà l'edificio principale, un centro polifunzionale attrezzato con spogliatoi per gli atleti e addetti alla formazione.