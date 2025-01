Torino, in difesa c'è il ritorno di fiamma per Carboni

TORINO- Trovare un centrale di difesa di piede mancino che potesse sostituire Rodriguez: è stato questo uno degli obiettivi della scorsa estate di Vagnati . Obiettivo che non è stato raggiunto, nonostante un lungo corteggiamento ad Hajdari , difensore del Lugano che a fine ottobre ha anche rinnovato il proprio contratto con il club svizzero togliendosi di fatto dal mercato in questa sessione. In questi mesi Vagnati ha continuato a raccogliere informazioni riguardo ai centrali mancini, considerato che l’unico giocatore con questa caratteristica presente in rosa è Masina : tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Andrea Carboni , difensore classe 2001 di proprietà del Monza (che anche ad agosto era stato trattato) che Paolo Vanoli conosce bene avendolo allenato nel suo primo anno a Venezia .

Certo, con il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro, il difensore centrale al momento non è una priorità: da un punto di visto numerico il Torino è coperto potendo contare su quattro giocatori (Maripan e Coco a oggi sono i titolari, Walukiewicz e Masina le prime alternative; da centrale si possono anche adattare Vojvoda e Tameze, detto che quest’ultimo potrebbe lasciare il Toro, a gennaio). Tutto ciò in attesa del ritorno di Schuurs, che al momento sta proseguendo a Londra il proprio programma riabilitativo ma che dovrebbe rientrare per l’ultima parte di stagione. O almeno questo è quello che si augurano un po’ tutti in casa Torino, calciatore olandese compreso.

Vagnati e le opportunità per il Torino

Se ci sarà un’opportunità, però, Vagnati proverà a coglierla ed è per questo motivo che ha continuato a seguire Carboni. In estate il dt granata era arrivato a off rire 3 milioni per il cartellino del giocatore ma la proposta era stata rifi utata: ora resta da capire la disponibilità del Monza a intavolare una nuova trattativa, molto dipenderà dalle prossime mosse del club brianzolo nel mercato in entrata. Prima di provare ad accelerare per un innesto in difesa, Vagnati proverà a chiudere le trattativa per il sostituto di Zapata ma anche quella per il rinforzo a centrocampo. In tal senso sono da segnalare i contatti che si sono registrati negli scorsi giorni con l’Empoli per Tino Anjorin, centrocampista cresciuto nel Chelsea, anche lui classe 2001, che in estate la società toscana si è assicurata. Anjorin ha avuto un ottimo impatto con il campionato italiano, riuscendo subito a imporsi nell’Empoli e risultando essere uno profi li più interessanti della società toscana. È un giocatore molto duttile che può giocare sia come mezzala ma anche in una posizione più avanzata, da trequartista.