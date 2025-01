Torino, grosso guaio a Ilic: per il serbo si teme lo stop di un mese

TORINO - La certezza è che Ivan Ilic non sarà presente domenica a Firenze, il rischio però è che debba saltare anche altre partite. Ieri il centrocampista si è sottoposto a esami strumentali per valutare quel fastidio al flessore della coscia sinistra accusato a poche ore dall’inizio del derby, esami che dovrà ripetere verso la fine della prossima settimana e che permetteranno di avere un quadro più chiaro della situazione. Facile immagine che, a prescindere da quello che sarà l’esito, il numero 8 non sarà a disposizione di Paolo Vanoli neppure per la gara casalinga contro il Cagliari . Nella migliore delle ipotesi potrebbe rientrare per il successivo match esterno contro l’Atalanta (all’andata contro i bergamaschi segnò quella che è la sua unica rete stagionale) ma non si può affatto escludere anche uno stop più lungo. Se lo si vedrà poi ancora con la maglia del Torino addosso, oltre che da ciò che emergerà dai nuovi controlli, molto dipenderà anche dall’evolversi della trattativa con lo Spartak Mosca, società molto interessata all’acquisto del suo cartellino.

Emergenza a centrocampo

E ora anche dalla Russia attendono con trepidazione notizie dai controlli in programma la prossima settimana. A prescindere da quel che ne sarà del futuro di Ilic, nel presente il suo infortunio rappresenta un grande problema per Vanoli: in attesa di rinforzi provenienti dal mercato (anche per quel che riguarda il centrocampo), per la partita contro la Fiorentina il tecnico dovrà infatti fare a meno sulla linea mediana anche di Karol Linetty (il polacco dovrà scontare un turno di squalifica dopo il giallo rimediato nel derby, esattamente come il connazionale Sebastian Walukiewicz) e si ritrova con gli uomini contati: sono a completa disposizione i soli Samuele Ricci e Adrien Tameze. Insomma, per questa volta non potrà avere particolari dubbi di formazione in mezzo al campo. Il francese, tra l’altro, non gioca una partita da titolare proprio da quella d’andata contro la Fiorentina dello scorso 3 novembre. Ma in generale questa non è stata finora una stagione esaltante, per lui: spesso è rimasto seduto in panchina e in totale ha collezionato in campo solamente 368 minuti.

Occasione per Tameze

Di questi, 67 li ha trascorsi sulla linea dei difensori, quando contro l’Atalanta Vanoli lo ha schierato come braccetto di destra nel suo 3-5-2, un po’ come nella precedente stagione aveva più volte fatto Ivan Juric. Fra i centrocampisti in rosa (escludendo il giovane Aaron Ciammaglichella) è quello che finora è stato impiegato di meno. La partita del Franchi può rappresentare per Tameze un’occasione per mettersi in mostra e ritagliarsi più spazio nel prossimo futuro, anche perché con il passaggio al 4-2-3-1 un centrocampista di rottura con le sue caratteristiche fisiche potrebbe fare molto comodo. Vanoli in questi giorni al Filadelfia sta continuando a lavorare sul nuovo modulo e sulla sintonia della sua coppia di centrocampisti, sperando però di poter recuperare, almeno per la panchina, Gvidas Gineitis; anche se pure nella giornata di ieri l’ex Primavera ha svolto un lavoro differenziato. Verrà rivalutato nei prossimi giorni. Nel frattempo lavora agli ordini del tecnico granata il classe 2005 Marco Dalla Vecchia, che in questa stagione si è già accomodato per tre volte in panchina in Serie A, l’ultima è stata proprio sabato per il derby contro la Juventus.