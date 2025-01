Doppio colpo Toro: con Beto c’è Kouamé. Sanabria via

TORINO - Il Toro raddoppia, o almeno punta a raddoppiare il numero di attaccanti in ingresso. Il motivo? Il passaggio di Paolo Vanoli al 4-2-3-1, modulo che dal secondo tempo di Udine in avanti ha dato una struttura più credibile ai granata. Ebbene è questa una soluzione che necessita di almeno un’aggiunta, alla voce attaccanti esterni. Il tecnico sta schierando Lazaro, Vlasic e Karamoh in appoggio ad Adams: nel derby al posto dell’austriaco è entrato Njie, mentre l’ivoriano naturalizzato francese ha lasciato il posto a Pedersen. Superfluo, stante l’evidenza, il fatto che a Vanoli serva un elemento di ruolo. Da qui la decisione di tornare su un obiettivo di lunghissimo corso. Una prima volta, e a darne conto fu Tuttosport, il Torino aveva seguito Christian Kouamé quando il viola si era messo in luce nel Cittadella. Era l’estate del 2018, e il direttore sportivo granata era ancora Gianluca Petrachi. Calcisticamente un’era geologica fa. Nel frattempo il poco prolifico (156 presenze con 17 gol e 18 assist in A), ma guizzante attaccante ha vestito le maglie di Genoa (che lo aveva prelevato dal Cittadella), Fiorentina, Anderlecht e ancora Fiorentina. Da dove in questa sessione di mercato risulta destinato ad approdare, dopo lunga attesa, in granata. E non quale alternativa a Beto o Simeone (o Cabral che però non convince appieno), ma per svolgere compiti differenti. Con Vanoli agirebbe alle spalle del centravanti, tendenzialmente partendo dalla corsia sinistra. Andrebbe cioè a prendere il posto di Karamoh, sì generoso e talvolta in grado di creare capacità numerica, ma elemento al quale il ruolo da titolare sta un po’ largo. Kouamé non è un bomber, ma un calciatore con caratteristiche simili a quelle di Karamoh rispetto al quale, però, ha una continuità di rendimento leggermente superiore.