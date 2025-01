Moyes spinge Beto al Toro: la panchina e l'alternativa dal Napoli

Anche con David Moyes , tornato all’Everton dopo dodici anni per volere dei Friedkin, per Beto la situazione non cambia: e ieri sera, contro l’Aston Villa (vittorioso per 1-0), è partito dalla panchina per poi entrare nel finale senza mai rendersi pericoloso negli 11’, recupero compreso, in cui è stato in campo. Nonostante la sua squadra dal 6’ del secondo tempo fosse sotto per un gol di Watkins , Beto è stato inserito soltanto in extremis. Evidentemente nei suoi confronti non c’è proprio fiducia. Un altro segnale, importante, che tra lui e la società di Liverpool il rapporto è finito. Il portoghese naturalizzato guineense continua a chiedere di essere ceduto e dopo l’ennesima esclusione, per lo più arrivata con il nuovo tecnico, la sua richiesta è diventata ancora più forte e insistente. Vuole tornare in Italia, giocare, recuperare il terreno perduto.

Il piano del Toro per Beto

Punta, per rendere l’idea, a rivivere le splendide stagioni che ha trascorso a Udine dove in 65 presenze (compresa la Coppa Italia) segnò 22 gol sino a diventare un big del campionato italiano. Tempi che furono ma, comunque, neppure troppo lontani. Ecco perché il giocatore è convinto di ripeterli, ecco perché il Toro ha deciso di puntare forte su di lui. Davide Vagnati ha iniziato, tra mille difficoltà, la trattativa con l’Everton, che finora non ha portato a nessun risultato. Ha ottenuto il sì del giocatore, entusiasta di vestire il granata, ma non con il club. La prima proposta dell’uomo di Cairo è stata quella del prestito (di 3 milioni) con diritto di riscatto. Offerta che è stata subito respinta al mittente. Al che il dt ha rilanciato. Ovvero, prestito con obbligo a 15-16 con alcune condizioni: salvezza della squadra, presenze e gol dell’attaccante. E qui ci siamo fermati perché gli inglesi sotto i 20 non intendono scendere. Il piano della dirigenza granata è quello di strappare il sì all’Everton negli ultimi giorni di mercato (anche) grazie all’insistenza del giocatore, che sta cominciando a puntare i piedi per davvero e dopo lo “smacco” di ieri sera la sua rabbia è ulteriormente cresciuta. Per precauzione, ovviamente, si seguono altre piste.

La situazione di Simeone

Sono stati riallacciati i rapporti con il Napoli per Giovanni Simeone. Con la cifra stanziata per Beto si puà tranquillamente chiudere per l’argentino. Anche perché Conte, dopo aver perso Kvaratskhelia (ceduto al Psg per circa 75 milioni), vuole Alejandro Garnacho Ferreyra, spagnolo naturalizzato argentino, del Manchester United. Gli inglesi, però, chiedono 80 milioni, mentre De Laurentiis è fermo a 40-45. La cessione di Simeone potrebbe portare in cassa altri soldi da reinvestire proprio per il nazionale argentino. Simeone, tra l’altro, continua ad essere impiegato pochissimo, qualche manciata di minuti, a volte addirittura nel recupero, e niente più. Per questo lo stesso Cholito accetterebbe con entusiasmo il passaggio in granata, dove verrebbe messo al centro del progetto. Come detto prima, Vagnati ha contattato nuovamente il ds Manna. Il Toro, considerando la stagione da panchinaro dell’azzurro, non considera giusta la valutazione, visto che il cartellino del giocatore è in forte ribasso: del resto come si fa a chiedere 15 milioni per uno che non gioca mai? C’è la possibilità di trovare un accordo, quindi, superando l’intransigenza di De Laurentiis.

L'ipotesi Kouamé

Al primo posto c’è sempre Beto, chiaramente, la punta con le caratteristiche più simili a Zapata. Oltre a questi giocatori Vagnati sta portando avanti un discorso di scambio prestiti con la Fiorentina: Sanabria in viola e Kouamé in granata. I due giocatori stanno deludendo nelle rispettive squadre e, magari, in un ambiente nuovo potrebbero trovare motivazioni importanti. Kouamé, tra l’altro, con Beto sarebbe il giocatore giusto per Vanoli e per il 4-2-3-1 che ha intenzione di proporre con continuità. E domenica, prima o dopo Fiorentina-Torino, i due dirigenti approfondiranno il discorso.