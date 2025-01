Maripan, grinta Torino: “Diedi un colpo a Zapata. E ora…”

Forza e personalità, è quello che serve al Torino in questo momento per risalire la classifica. I granata vengono da tre pareggi consecutivi in campionato, l'ultimo contro la Juventus. E ora dovranno vedersela con un'altra top in cerca di nuova fiducia, la Fiorentina. Nelle ultime quattro partite Maripan si è preso il centro della difesa, garantendo più garra. A vole troppo irruento, ma in questo momento serve anche per dare una scossa all'ambiente. Il difensore cileno ha raccontato questi primi mesi in Italia ai canali ufficiali del club.