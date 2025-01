Toro, Kurti per la difesa. Offerto Under, in fuga da Mourinho

«Il mio amico Edi Rama», diceva l’altro giorno a Roma Urbano Cairo , alla presentazione del percorso del Giro d’Italia 2025 , parlando del premier del Paese delle Aquile. Partenza della corsa in Albania , per la gioia di Rama e per l’interesse del suo Paese (ma non gratis, eh: «Edi Rama è un osso durissimo e me lo ha dimostrato proprio col Giro: di 15 partenze all’estero, secondo voi quale è stato il Paese che ha pagato di meno?», si chiedeva retoricamente il presidente granata, facendo di conto tra il serio e il faceto). Di Urbano Cairo si è parlato parecchio in questa ultima settimana sui media albanesi per il Giro, ma da un paio di giorni viene evocato anche il suo Torino . Il motivo? Non c’entra più la corsa rosa, in questo caso, ma Arlind Kurti, un giovane di discrete potenzialità del Laci, squadra di mediobasso livello della classifica, Serie A albanese. È un difensore centrale cresciuto in patria nell’Apolonia e poi approdato dal gennaio di due anni fa nel club di Lac , a nord di Tirana . Dopo aver percorso tutta la trafila delle nazionali giovanili e aver conquistato in anticipo l’Under 21 del suo Paese già nel novembre del ‘22, poi ritrovata dallo scorso novembre dopo aver esaurito l’avventura nell’Under 19,

Arlind Kurti, gioiellino per il Toro

Arlind Kurti (un metro e 84 di altezza, destro naturale) in questa stagione ha compiuto un salto di qualità, sino a venir definito come una delle più belle giovani sorprese del campionato albanese. Nonostante l’età, è già diventato un punto di riferimento della sua squadra con 19 presenze in campionato, di cui 16 da titolare (un gol e un assist). A riprova delle sue potenzialità, l’interesse anche del Lecce e degli olandesi dell’Heerenveen. Gli scout granata l’hanno segnalato a Vagnati sull’onda di un retroscena: il ragazzo era già stato seguito dal vivaio del Torino un paio di anni fa, quando sarebbe potuto essere un rinforzo ad hoc (quanto ad età) per la Primavera. Ingaggiare un calciatore albanese poi da far crescere molto gradualmente, presumibilmente in prestito, rafforzerebbe forse l’amicizia con il premier Rama? È una domanda nel vento, al momento. Di certo, però, l’entusiasmo con cui alcuni media albanesi hanno rilanciato l’interesse del Torino per Arlind Kurti (da non confondere con il difensore connazionale Adi Kurti, 18 anni, che milita nella Primavera del Verona) è quantomeno curioso. E adesso dall’Albania saltiamo alla Turchia.

Offerto Under

Ricordate Cengiz Under, ala offensiva della Roma tra il 2017 e il ‘20 (70 presenze e 13 gol in Serie A), poi prestato al Leicester e infine venduto al Marsiglia per circa 12 milioni più bonus nell’estate del ‘21? In Francia si ritagliò il suo spazio; quindi il passaggio in Turchia al Fenerbahce nel ‘23, quando ancora militava anche in nazionale (51 presenze e 16 reti). Una serie di problemi fisici (non ultima la pubalgia, mesi fa) e i rapporti non idilliaci con Mourinho lo hanno posto ai margini della squadra: appena 6 comparsate tra campionato e Coppe, spalmate in appena 153 minuti. È guarito, ma gli hanno detto di cercarsi una squadra. E così i suoi agenti lo hanno offerto a diverse squadre, tra cui il Torino. Ha 27 anni, guadagna oltre 3 milioni netti. Con suoi procuratori, che agiscono nell’orbita dell’agente internazionale Ramadani, Vagnati è stato chiaro: potrebbe interessare, nel caso, solo in prestito con diritto di riscatto. Il Fenerbahce vorrebbe inserire almeno un obbligo condizionato. Se così sarà anche in futuro, il discorso col Torino sarà destinato a non produrre altri echi.