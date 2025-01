Toro, il tempo stringe: il blitz per Beto e Casadei

TORINO - Davide Vagnati di nuovo a Londra: possibile un blitz oltremanica già oggi, dopo le voci in crescendo registrate nelle ultime 24 ore. D’altra parte il dt granata deve tornare di sicuro a salire su un aereo se vorrà dare ulteriore concretezza alle trattative con l ’Everton per Beto, oltreché col Chelsea per Casadei. Vagnati era già volato nella capitale inglese a inizio gennaio: quando (si scopre adesso) si era imbarcato con ricercata riservatezza per atterrare a Londra e incontrare non soltanto gli agenti del centravanti, finito ai margini nella seconda squadra di Liverpool , ma anche il giocatore stesso. La nuova missione a Londra può essere utile a Vagnati anche per portare avanti l’altra trattativa in corso con una squadra inglese: obiettivo in questo cas o Cesare Casadei , 22enne eclettica mezzala di proprietà del Chelsea . Casadei, talentuoso centrocampista cresciuto nel vivaio interista, in questa stagione ha trovato pochissimo spazio, chiuso com’è dalla concorrenza. Zero presenze in Premier, 6 invece considerando la Conference League (5 gettoni) e l’Efl Cup (una gara da titolare). Complessivamente, 424 minuti disputati. Il tecnico Enzo Maresca ne ha comunque parlato bene in queste settimane, sottolineando l’utilità di un nuovo apprendistato in prestito affinché continui a crescere (la talentuosa mezzala 22enne ha alle spalle anche 12 presenze con l’Under 21; 3 gol i segnati). Il Chelsea non vuole prestarlo almeno per adesso (da normativa, ha a disposizione solo uno slot per un “affitto” altrove e sono ancora diversi i giocatori da piazzare), né intende rischiare di perderlo per due lire: eventualmente, solo di fronte a una proposta particolarmente remunerativa. Di qui le trattative poi naufragate col Napoli (il Chelsea aveva chiesto 18 milioni per una cessione a titolo definitivo). Braccio di ferro sul prezzo anche con la Lazio, altra formazione dell’alta Serie A in azione su Casadei , in alternativa a Jacopo Fazzini dell’Empoli .

L'offerta per Casadei

Vagnati sta cercando di seguire il suo percorso diverso, ovvero impostando la trattativa su un acquisto a titolo definitivo con pagamento degli ingaggi a carico del Torino, concedendo al Chelsea il diritto di recompra a giugno per una cifra leggermente superiore alla spesa del club granata. Una soluzione che permetterebbe al Chelsea di non perdere il controllo del ragazzo e al Torino di confezionare una minima plusvalenza, caso mai Casadei in estate dovesse tornare in Inghilterra. La nuova offerta destinata ai londinesi dovrebbe ballare sui 10 milioni più bonus fino a 12.

Beto vuole andarsene

Un blitz a Londra sarà necessario anche per accelerare nell’assalto a Beto, che ormai si augura di festeggiare il suo 27° compleanno a Torino, il 31 gennaio: e qui torniamo per l’ennesima volta alla priorità del mercato granata, il centravanti chiamato a sostituire Zapata. L’attaccante dell’Everton, nazionale guineense, resta la prima scelta. A maggior ragione adesso che anche il nuovo allenatore David Moyes si è comportato esattamente come faceva Sean Dyche, esonerato una settimana fa. Anche con Moyes il centravanti ex Udinese la vede poco o nulla: appena 7 minuti in campo, gli ultimi, mercoledì nella sconfitta in casa contro l’Aston Villa. Beto vuole andarsene, l’ha ripetuto, e ha già garantito a Vagnati la disponibilità a trasferirsi in granata. Il Torino lo vuole ingaggiare in prestito oneroso con obbligo di riscatto (l’Everton non vuole neanche prendere in esame un diritto di riscatto) condizionato alla salvezza e ad alcuni paletti legati al rendimento dell’attaccante in granata (presenze da titolare e gol). L’Everton aveva chiesto una settimana fa 20 milioni e un obbligo pressoché scontato (paletti ultrafacili). Beto ha esercitato pressioni in questi giorni per far abbassare il prezzo e liberarsi. Vagnati lo valuta non più di 14 milioni.

La soluzione oltre Beto

Se davvero oggi Vagnati sarà a Londra, oltre all’incontro col Chelsea avrà modo di tornare a vedere gli agenti di Beto e di condurre al loro fianco nuove trattative con i vertici della società di Liverpool (di persona o in videocall, è ancora da capirsi). Il tutto, con vista anche su un possibile scambio da perfezionarsi nella prossima settimana con la Fiorentina: Tonny Sanabria in viola e, in granata, Christian Kouamé (utilizzabile sia da jolly offensivo in un tridente dietro a un pivot, sia da prima punta). Domenica, dopo la gara al Franchi, le parti torneranno a parlarsi. Per ora vano il tentativo compiuto negli ultimi due giorni dall’Empoli per cercare di inserirsi sulle tracce di Kouamé.