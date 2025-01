Tameze titolare ma con la valigia pronta: il cambio procuratore e il futuro 

Torino - Domenica, quando l’arbitro Marinelli fischierà il calcio d’inizio di Fiorentina-Torino, Adrien Tameze tornerà a giocare una partita da titolare con la maglia granata a distanza di 77 giorni dall’ultima volta. Ironia della sorta, anche in quell’occasione l’avversario era la formazione viola. In mezzo alle due partite, in questi due mesi e mezzo, il centrocampista francese ha collezionato appena tre spezzoni di gara: 2 minuti più recupero contro il Genoa, 25 minuti contro il Parma, 18 minuti nel derby lo scorso sabato. Numeri che non sono certo da giocatore imprenscindibile per Vanoli: Tameze è infatti uno degli elementi della rosa del Torino a cui il cambio di allenatore, avvenuto in estate, ha giovato di meno. Lo scorso anno con Juric in panchina era pienamente al centro del progetto, non a caso era arrivato proprio su richiesta dell’allenatore croato che lo ha impiegato praticamente in tutte le partite in cui lo ha avuto a disposizione. Spesso facendolo giocare da titolare.

Tameze in cerca di un nuovo progetto

Tameze era considerato un jolly importante da Juric, che non a caso lo ha più volte utilizzato anche come braccetto di destra nella difesa a tre. Ora ha invece un ruolo più marginale ed è per questo motivo che, se dovesse arrivare l’offerta giusta, potrebbe anche partire: entrambe le parti su questo punto sono d’accordo, come lo erano anche in estate, quando il centrocampista era stato messo sul mercato una prima volta. Ad agosto, nonostante un cambio di agente, con il francese che si era affidato ad Andrea Cattoli, non se ne fece nulla e Tameze ha trascorso la prima parte di stagione alla corte di Vanoli, collezionando però panchine in serie. Ora ha nuovamente cambiato procuratore e, da alcune settimane, è entrato a far parte della scuderia di Federico Pastorello, con la speranza di trovare al più presto una squadra da cui ripartire e dove essere al centro del progetto. Ha ancora un anno e mezzo di contratto con il Torino (quando è arrivato aveva firmato un triennale con scadenza nel 2026) ma la sua avventura sotto la Mole sembra essere giunta ai titoli di coda.

Tameze: a Firenze l'ultima partita?

Quella di domenica al Franchi potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia granata addosso. O almeno l’ultima da titolare, considerato poi che per le gara interna contro il Cagliari rientrerà dalla squalifica Linetty e dovrebbe essere regolarmente a disposizione anche Gineitis. A Firenze Vanoli non ha invece molte alternative tra cui scegliere: nel 4-2-3-1, che nelle idee dell’allenatore ha soppiantato il 3-5-2 come modulo di partenza, per i due ruoli da mediani sono a disposizione i soli Tameze e Ricci (con Gineitis che nella migliore delle ipotesi si accomoderà almeno inizialmente in panchina). Linetty come detto è squalificato mentre Ilic è alle prese con l’infortunio muscolare che lo ha costretto anche a saltare il derby contro la Juventus. Dopo la trasferta al Franchi, Vagnati tornerà a valutare tutte le opzioni per il futuro del francese, molto dipenderà da come evolveranno anche le trattative in entrata per i giocatori che piacciono in mezzo al campo, da Cesare Casadei a Tanner Tessmann: se Tameze dovesse andare via, in questa sessione di mercato servirà comunque un suo sostituto, considerato che nella lista dei possibili partente c’è anche il nome di un altro centrocampista, quello di Ilic.