Torino, altra tegola: dopo Ilic nuovo lungo infortunio

Dopo l'incoraggiante pareggio casalingo contro la Juventus , arrivano brutte notizie in casa Torino . Il tecnico granata Paolo Vanoli sarà costretto a rinunciare a Mergim Vojvoda a causa di una lesione muscolare al polpaccio. Certa la sua assenza contro la Fiorentina , il rischio è di perderlo per circa un mese. Un nuovo stop che si aggiunge a una lunga lista di indisponibili.

Verso Fiorentina-Torino, infortunio Vojvoda: il punto sugli indisponibili

Il laterale granata si aggiunge quindi a una lunga lista di indisponibili che vede anche Linetty e Walukiewicz fermi per squalifica e Ilic per un infortunio che lo terrà lontano dal campo di gioco per un po'. Se non altro però Gineitis ha smaltito i problemi fisici che lo avevano frenato nelle ultime settimane e si candida per tornare tra i convocati.