È morto Denis Law, il ricordo del Toro: “Figura iconica nella Storia Granata”

TORINO - Lutto nel mondo del calcio, si è spento ad 84 anni Denis Law leggenda del Manchester United e del calcio scozzese. Con la maglia dei Red Devils (dal 1962 al 1973) ha vinto 2 campionati e una Coppa dei Campioni facendo parte dei mitici "Busby Babes" a fianco di Sir.Bobby Charlton e George Best. Oltre allo United Law ha giocato anche con il Manchester City e con il Torino vestendo la maglia granata nella stagione 1961-62 realizzando 10 reti in 27 partite. Il comunicato del club: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club ricordano con commozione e affetto Denis Law, ex calciatore granata nella stagione 1961/62, fuoriclasse assoluto, Pallone d’Oro nel 1964. Una figura iconica nella Storia Granata: indimenticabile la giornata vissuta insieme nel Centenario del Toro, il 3 dicembre 2006".