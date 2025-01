Cairo scende in campo per Torino-Fiorentina, ma Vanoli aspetta il mercato

TORINO - Urbano Cairo al Filadelfia durante la rifinitura, a favore di telecamere e macchine fotografiche, non è più una novità. Anche perché quest'anno la nave granata ha già vissuto diverse tempeste, a prescindere dal tema della contestazione, che investe però la sfera extra-campo. Il Toro ieri ha accolto il proprio presidente, che è voluto restare vicino ai giocatori prima della sfida contro la Fiorentina. Delicata, sì, soprattutto per una classifica che non può tenere nessuno tranquillo: la squadra nel derby contro la Juventus ha dimostrato di essere viva, ma il punticino non è bastato per tenere a bada gli spettri di una zona retrocessione distante appena quattro punti. Pochi, pochissimi, anche perché dietro tante realtà hanno cambiato marcia nelle ultime settimane. Per questo la visita di Cairo rende il momento solenne, aiuta a tenere la guardia alta in vista della sfida del Franchi. Che per il patron non è una partita come le altre: le antiche schermaglie con Commisso, poi dipanate nel tempo, aumentano le motivazioni.