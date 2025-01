Sanabria-Kouamé: scambio al Franchi tra Torino e Fiorentina

TORINO - Per i punti e per il mercato: l’incrocio prandiale in calendario domani al Franchi tra Fiorentina e Torino ha significativa importanza innanzitutto guardando alla classifica, ma anche per l’intreccio di mercato venuto a determinarsi tra i due club. Tornati in buoni rapporti dopo le frizioni passate tra i rispettivi proprietari Commisso e Cairo, e in questa fase avvicinate da un’esigenza in grado di essere reciprocamente soddisfatta attraverso uno scambio. Se la Fiorentina cerca un’alternativa a Kean e l’ha individuata in Sanabria, il Torino con il varo del 4-2-3-1 punta un attaccante esterno e per questo si è rivolta ai viola per Kouamé. Stante il benestare di entrambi al cambio di casacca, l’operazione potrà scivolare verso l’esito positivo senza incontrare particolari intoppi. I due ricevono uno stipendio analogo - attorno al milione e settecentomila euro netti a stagione -, con il paraguaiano che però ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo (2026), e l’ivoriano che invece è legato ai toscani fino al 2027. Inoltre la bilancia resta in sostanziale equilibrio se a essere pesati sono i cartellini, accreditati di un valore tra i 7 e i 9 milioni. L’idea prevalente conduce a uno scambio puro a parità di condizioni, per quanto ancora resti in piedi la possibilità di procedere attraverso un prestito con diritto di riscatto.