Vanoli: "Ho già detto al Toro cosa mi serve, adesso aspetto"

Il Torino vuole dare continuità di risultati dopo il pari nel derby contro la Juve . I granata hanno dimostrato carattere contro i bianconeri e ora dovranno affrontare un altro avversario importante come la Fiorentina , seppur in un momento poco positivo. Vanoli , però, non ha voluto perdere di vista il focus della sua squadra e non vuole fidarsi dei Viola. La trasferta in terra toscana è comunque l'occasione di portare a casa punti salvezza e avvicinarsi sempre di più all'obiettivo: "Conosco bene Firenze, ho giocato lì, e non guardiamo i problemi degli altri ma i nostri".

Vanoli, conferenza Fiorentina-Torino

Paolo Vanoli ha parlato in conferenza in vista della sfida contro la Fiorentina: "Vogliamo mettere un tassello in più: i tre pareggi sono arrivate in gare diverse, ma con grandi step. Siamo sulla strada giusta". Sul modo di stare in campo visto contro la Juve: "Deve essere radicato in ogni giocatore del Toro. Ho scelto questo club perché i valori della storia si avvicinano al mio carattere. Abbiamo giocato bene il derby, ora il capitolo è chiuso e pensiamo a Firenze". Poi il tecnico ha parlato delle assenze: "Walukiewicz è squalificato, poi Pedersen ha avuto un trauma all'anca e vedremo domattina come va". Mancheranno anche Ilic e Vojvoda, oltre a Linetty: "Non ho problemi di formazione: ai giocatori dico che l'occasione arriva. Lavoro tanto con chi non gioca per dare anche loro una possibilità".