Casadei, il Toro è più vicino: la formula. E Under si può fare

Uno o due annunci nei primi giorni della settimana che segue l’impegno di Firenze : questo l’obiettivo del direttore tecnico Davide Vagnati, proteso alla prima raccolta dopo la semina e vivamente preoccupato che le ultime precipitazioni possano rovinare il lavoro. Qui rappresentate dalla Lazio ma non solo. Cesare Casadei , gioiello di Chelsea e Under 21 è infatti giocatore che in Italia è trattato dai granata e accarezzato dai biancocelesti, ma solo citando le pretendenti già emerse interessa anche agli olandesi del Feyenoord e ai francesi del Monaco. Se il dt a mercato di gennaio abbondantemente oltre la metà vuole mettere a referto il primo acquisto sa di dover accelerare. Da qui l’incontro con il giocatore e il fratello, volto a spiegare a quattr’occhi la centralità che avrebbe Casadei nel Toro di Vanoli. Un aspetto del quale il centrocampista, che in campo può peregrinare dalla mezzala in un reparto a due come a tre al ruolo di trequartista, tiene in ampia considerazione.

L'occasione per Casadei

A un corposo percorso con l’Under 21 azzurra - 12 presenze e 3 gol -, non si è ancora appoggiata un’esperienza da titolare in un massimo campionato europeo. In Inghilterra ha totalizzato 37 presenze in due edizioni di Championship (con Reading e Leicester), mentre dopo le 11 comparsate della passata Premier, in questa e sempre con il Chelsea non ha ancora fatto il suo esordio. In compenso è stato protagonista nel percorso netto dei Blues in Conference (in cinque occasioni su sei uscite). Avrebbe voglia di battere il ferro, e nel Torino ne avrebbe la possibilità, potendo agire nel 4-2-3-1 che ora è modulo di riferimento sia in tandem con Ricci che in alternanza a Vlasic dietro la punta. Questo ha detto Vagnati a Casadei, contestualmente rivolgendo al Chelsea un’offerta contenuta nella proposta economica attuale, ma con garanzie in prospettiva: 9 milioni più il 40% dalla futura rivendita. Un affondo teso a tagliare fuori la concorrenza della Lazio - che alletta Casadei a sua volta intrigato anche dalla soluzione biancoceleste - ma che ha vincoli di mercato che le impongono manovre in uscita prima di procedere con quelle in entrata. E poi Casadei non piace solo in Italia, e il rischio che negli ultimi giorni di mercato l’onda della concorrenza europea possa aumentare è concreto.

Lo scambio Sanabria-Kouamé

Vagnati ha bisogno di portare a casa un risultato concreto, e mentre resta ancorato a Beto ma lontano dall’Everton, oggi a margine della sfida del Franchi tra Toro e Fiorentina cercherà anche di portare a termine lo scambio tra Sanabria e Kouamé. L’uno individuato quale alternativa a Kean, l’altro desiderio dei granata per imbottire le fasce in zona offensiva. Come impone il varo del 4-2-3-1: per questo, oltre all’ivoriano, il dt granata ha aperto una strada che può condurre Under da Vanoli. Il turco, che in Serie A con la Roma ha disputato 70 gare con 13 gol tra il 2017 e il 2020, dopo una stagione interlocutoria nel Leicester si è distinto sia nel Marsiglia che, la scorsa annata, con il Fenerbahce. In questa, però, i rapporti con Mourinho si sono deteriorati: da qui il blitz milanese di Vagnati, che si è confrontato con l’attaccante e il suo entourage aprendo la trattativa. Concretizzabile se il Fenerbahce contribuirà all’ingaggio, faraonico, da 3,5 milioni (scadenza 2027).