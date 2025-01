Torino, punto d'oro con l'uomo in meno contro la Fiorentina. In gol Kean, pari di Gineitis

INVIATO A FIRENZE - Il Torino ringrazia una Fiorentina sempre più in crisi (2 punti nelle ultime 6 partite) e porta a casa un punto pesantissimo, quando ormai pareva insperato. Invece, sotto di un gol e in 10 contro 11 dal 33’ del primo tempo per l’espulsione (secondo giallo evitabilissimo) di Dembélé, all’esordio da titolare, riesce comunque a conquistare l’1 a 1 con Gineitis a metà ripresa, grazie a uno svarione al limite dell’aria in costruzione di Comuzzo e Adli. Quarto pari di fila per il Toro, che continua a muovere la classifica, e contestazione finale dei tifosi viola contro i giocatori e Palladino.