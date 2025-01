Equilibrio e motivazioni: Toro, premiato il coraggio di Vanoli 

FIRENZE - Da non crederci: il gol vittoria regalato all’andata da Maripan a Kean e ora questa rete donata a Gineitis dal duo Comuzzo-Adli. Il gol del pareggio, che però per il Torino assomiglia persino a un successo, vista la situazione in classifica (ballerina, appena 4 punti sopra la soglia della retrocessione) e la quantità industriale di problemi superati: non soltanto le squalifiche di Walukiewicz e Linetty, ma anche gli infortuni di Vojvoda e Ilic, i problemi a un’anca per Pedersen (e a una caviglia per Sosa, da ieri), nonché il nulla fin qui arrivato dal mercato. E, su tutto, l’assenza di Zapata, ovviamente. Ma c’è stato persino di più, al Franchi: perché a Firenze il Toro è anche rimasto in 10 dopo appena 33 minuti (doppio giallo per Dembélé: il secondo fiscalissimo, davvero troppo, ma il giovane è stato comunque ingenuo a trattenere inutilmente Folorunsho a metà campo). Poi, appena 300 secondi dopo, Kean la buttava dentro, sfruttando le (non) marcature di Sosa su Colpani e di Coco su di lui. Insomma, sembrava davvero l’inizio della fine, per il Toro.

Vanoli e Godinho bravi a non snaturare il Toro

Nonostante tutto ciò, Vanoli (in tribuna) e Godinho (in panca) non hanno modificato il modulo, limitandosi ad arretrare Lazaro sulla linea dei difensori (dal 4-2-3-1 a un più elastico 4-2-3, con le sue varianti a seconda della fase di gioco). E nella ripresa Vanoli ha inserito con coraggio anche Njie, togliendo il jolly offensivo più spuntato (Vlasic). La rete di Gineitis (rapidità e fiuto: il lituano ha fatto suo un passaggio molle al limite di Comuzzo per il dormiente Adli, quindi è stato a dir poco freddo davanti a De Gea) è arrivata nel cuore di una ripresa che il Torino ha interpretato bene, con umiltà e spirito di sacrificio, mescolando equilibrio tattico, attenzione, motivazioni e un atteggiamento sempre pugnace. Non solo: al 91’ a momenti Masina segnava ancora con un fendente velenoso dal limite (bravo De Gea). Il tutto, dopo che Vanja nella ripresa era stato sostanzialmente inoperoso. E dopo che Karamoh nel primo tempo aveva sfiorato un gol con un diagonale. Così come Njie, non appena entrato (bene). E dopo anche la traversa colpita da Comuzzo poco prima dell’intervallo: ma su angolo del Toro…

Fiorentina, crisi senza fine

Male, la Fiorentina. Malissimo. Dopo quel record di vittorie di fila, da 6 partite qualcosa si deve essere rotto anche nello spogliatoio. Per Palladino siamo a 2 punti presi su 18 a disposizione. Ieri, per quasi tutto il primo tempo, Milinkovic è stato realmente impegnato solo da Colpani un attimo prima del gol di Kean, al primo sigillo personale del 2025 (12 reti in campionato, a oggi). Poi, 6 minuti dopo, una prodezza in faccia al centravanti di Palladino: paratona nell’angolino da distanza ravvicinata. In pratica in quel momento il serbo ha salvato il Toro, lo ha tenuto in partita: applausi a scena aperta, per lui. Invece dura contestazione per la Viola, alla fine. Fischi e brutti cori per i giocatori e per Palladino, fischi per il tecnico anche in precedenza quando aveva sostituito Gudmundsson e non Colpani. La Fiorentina sta vivendo da tempo un’involuzione a dir poco inspiegabile (da fuori) e preoccupante (da dentro). Nella ripresa avrebbe potuto rifilare il colpo di grazia al Toro: invece manco l’ha cercato, ed è tutto dire. Un atteggiamento assurdo, controproducente, che ha soltanto favorito i granata, sì in 10, ma ben più spigliati, orgogliosi, coraggiosi, tenaci, motivati. Anche umili. Dopo l’1 a 1, l’unico brivido (si fa per dire) per Vanja è stata una telefonata da lontano di Adli. Il nulla viola è diventato quasi cosmico, alla fine. E così Vanoli ha tirato su un’impresa: 3ª rimonta nelle ultime 4 gare, tutte pareggiate.