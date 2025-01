Cairo, finalmente la prima mossa: è fatta per Casadei!

Eccolo, il primo colpo di mercato del Torino . Dopo venti giorni di gennaio, dopo le ripetute seppure composte lamentele di Paolo Vanoli, arriva Cesare Casadei . Il testa a testa con la Lazio, che ancora domenica sembrava poterla spuntare, è stato vinto dai granata, che hanno offerto al Chelsea 11 milioni più il 40 per cento di un’eventuale cessione futura. A convincere i londinesi è stata, anche, la decisione di Urbano Cairo di pagare subito la cifra pattuita, a differenza di Claudio Lotito che voleva spalmarla su tre rate. Fondamentale, anche, la volontà di Casadei, che ha preferito il Torino alla Lazio perché in granata ha la certezza (o quasi) di una maglia da titolare e dal prossimo anno può diventare l’erede di Ricci che con buona probabilità, anche analizzando le parole da lui pronunciate domenica, sarà ceduto. Ecco perché il Torino non ha mollato la pista che portava a Casadei e ha scelto di rilanciare fino all’ultimo, confortato anche dall’incontro che Davide Vagnati ha avuto con il giocatore stesso a Londra la scorsa settimana. Vanoli può dunque tirare un primo sospiro di sollievo in vista dello spareggio di venerdì contro il Cagliari, decisivo per allontanarsi il più in fretta possibile dalle zone calde della classifica. Sperava in un annuncio oggi, Vanoli: e oggi quasi certamente arriverà la comunicazione ufficiale del Torino. Domenica pomeriggio subito dopo il pari in rimonta contro la Fiorentina Vanoli aveva fatto capire di essere deluso: sperava di poter contare subito almeno sul sostituto di Zapata.

Pedersen e Sosa hanno deluso

Con i giocatori che ha a disposizione sta lavorando con grande determinazione per rimediare agli errori estivi della società, che ha portato al Torino giocatori non all’altezza di chi avrebbero dovuto sostituire. Nel derby e con la Fiorentina stessa si è visto, almeno, un Toro battagliero, anche se sono arrivati solo due punti che non hanno fatto compiere il salto in classifica. Da Londra, dunque, è arrivata la bella notizia riguardante Casadei. Ma in casa Toro si parla anche di rinforzare le corsie esterne. Pedersen e Sosa hanno deluso, non sono riusciti a portare molto di positivo nonostante il lavoro di Vanoli. In più Lazaro alterna discrete partite ad altre deludenti, Vojvoda ricopre più ruoli ma senza mai fare la differenza e Masina è utile solo in fase difensiva. Davanti a questo scenario così desolante si cerca un giocatore che porti più sprint.

Occhi su Buchanan

L’Ajax, per esempio, dopo Sosa sarebbe disposto a prestare (ma stavolta con obbligo di riscatto) Owen Wijndal, 25 anni, esterno sinistro che con la squadra di Amsterdam ha disputato soltanto 5 partite di campionato. ll giocatore era già stato seguito lo scorso anno quando militava nell’Anversa e disputava la Champions League. L’altro obiettivo, di ben più spessore, è Leonardo Spinazzola, 31 anni, che Conte al Napoli impiega poco: appena 445 minuti. Ed è chiaro che uno come lui vorrebbe giocare con continuità anche perché non ha perso la speranza di tornare ad indossare la maglia della Nazionale che ha perso per un grave infortunio. Adesso sta bene ma gioca poco. Il giocatore piace tantissimo a Vanoli. E poi c’è Cengiz Under, 27 anni, esterno del Fenerbahce. La possibilità turca potrebbe essere la più concreta. Ma ieri è spuntato fuori il nome di Tajon Buchanan, il canadese dell’Inter che puà giovare in ogni settore del campo e dunque diventerebbe preziosissimo per il 4-2-3-1 che Vanoli ha scelto per rilanciare il Torino. Dopo la frattura della tibia riportata in nazionale in estate, Buchanan è tornato in campo con l’Inter il 23 novembre nel finale della vittoria esterna contro il Verona. L’Inter non ha spazio per lui ed è pronta a proporlo in prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che troverebbe il gradimento di Cairo e che potrebbe portare a un accordo in tempi molto brevi. Resta naturalmente aperto il discorso per il sostituto di Duvan Zapata: il favorito rimane Beto, come raccontiamo nella pagina accanto, ma tra la richiesta dell’Everton e la proposta del Torin c’è ancora differenza, anche se la società granata ostenta fiducia, nella convinzione che il sì del giocatore possa rivelarsi decisivo.