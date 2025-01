Gineitis è l'uomo in più: grinta e tecnica per la svolta del Toro

TORINO - E dire che per il Toro il suo approdo non era stato considerato una priorità. Anche perché i dialoghi tra i granata e la Spal tre anni fa riguardavano Demba Seck , oggi presente a pieno titolo nella top ten dei più mastodontici flop dell'era Cairo. Davide Vagnati cercava di limitare il costo del cartellino del senegalese: tanti i dialoghi, le riunioni e gli incontri con gli emiliani sul tema. E alla fine il ds è riuscito ad esclamare il fatidico "Èureka", la formula che ha messo d'accordo tutti. Così nella trattativa ci finiscono Francesco Dell'Aquila , oggi in prestito al Messina in Serie C (dopo un'infelice parentesi alla Pro Vercelli), e il timido lituano Gvidas Gineitis . Portato a Ferrara da Ruggero Ludergnani , che non l'ha mai perso di vista. Il capo del vivaio si ricorda di lui e lo segnala a Vagnati. La Spal sottostima il valore del classe 2004, che finisce al Toro. Quasi tre anni più tardi arriva il primo gol di "Gine", così lo chiamano tutti al Filadelfia, in Serie A. Fiorentina punita da un'intuizione del lituano, che regala un punto di fondamentale importanza al Toro.



Maturazione

Ma gli ultimi 36 mesi di Gineitis possono essere riassunti da una sola parola: maturazione. Quando esordisce a San Siro contro il Milan, esattamente il 10 febbraio 2023, non è evidentemente ancora pronto per stare a certi livelli. Ivan Juric lo sa, ma se ne frega. E lo butta dentro, senza badare troppo alla carta d’identità e ad un curriculum naturalmente ancora spoglio. Da quel momento Gineitis inizia una strada lunga e tortuosa. Fatta di buone prestazioni, cadute rovinose (come dimenticare il pasticcio di Monza dello scorso campionato), infortuni, panchina e soprattutto crescita. Perché uno come lui ruba il mestiere con gli occhi. Già, perché Gvidas non è esattamente l’uomo più loquace del mondo. Fino a poco tempo fa in tanti al Filadelfia non sapevano riconoscere nitidamente la sua voce. Tranne gli allenatori, ovviamente: Juric prima e Vanoli adesso l’hanno sempre stimato. Quest’ultimo, poi, l’ha anche responsabilizzato. Togliendolo dalla campana di vetro: non è più un giovane alle prime armi, ma un centrocampista maturo. Quando sta bene il Toro difficilmente fa a meno di Gineitis, oltretutto perno della nazionale lituana: quest’anno ha già collezionato 14 presenze. Ha saltato il Parma e la Juventus, ma una volta recuperato dalla contusione al ginocchio Vanoli gli ha ridato fiducia, affidandogli l’ultima mezz’ora a Firenze.

È la mossa che ha consentito al Toro di conquistare un pareggio, perché la sua abilità nella gestione del pallone ha messo in croce i viola. L’ansia della squadra di Palladino è aumentata e al primo pasticcio dietro Gineitis ne ha approfittato, prendendo il treno per firmare il primo gol nel massimo campionato italiano. Vanoli, in conferenza stampa, gli ha voluto mandare un messaggio: «A fine partita gli ho detto che doveva fare gol anche su punizione, col tiro che ha...». Poi, ovviamente, ha usato la carota: «Sono particolarmente contento per lui perché, come Pedersen, non era al meglio della condizione». Per il Toro rappresenta il futuro. Lo dice un rinnovo di contratto fino a giugno 2028 siglato quasi un anno fa. Gineitis sta diventando grande e farà ancora tanti step. Con lui, poi, non si corre il rischio che perda la bussola: ha ancora la stessa fame che aveva in Primavera con Coppitelli e Scurto. Non si accontenterà della gioia del Franchi.