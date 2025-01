Torino-Kouamé: si tratta sui soldi di Sanabria

La valutazione di Sanabria

Il Torino, però, sta valutando Kouamé sui 6 milioni, mentre per adesso chiede 11 milioni per cedere Tonny (ormai chiuso in granata: difatti si è già detto disponibile a trasferirsi a Firenze, dove finirebbe per partire da riserva anche lì, ma tra ambizioni decisamente più alte innanzi tutto in chiave europea). Naturalmente i vertici della società toscana propongono cifre diverse: più alte per Kouamé e più basse per il paraguaiano, sino a individuare un possibile punto di caduta pressoché alla pari. Morale: distanze ancora troppo nette, evidenti. Si tornerà a parlarne tra oggi e domani: la volontà di entrambe le parti è di trovare l’intesa, in qualche modo. E la soluzione possibile dietro l’angolo è costituita da uno scambio di prestiti: se mai non si arrivasse all’accordo sulla valutazione dei cartellini, ci stupiremmo se la doppia operazione non andasse comunque in porto seguendo questa formula alternativa.

Sanabria e Kouamé, numeri e caratteristiche

Sanabria, che compirà 29 anni a marzo ed è sotto contratto sino al 2026, a Torino ha raccolto 17 presenze in questo campionato (13 da titolare), segnando solo 2 reti. E anche il cambio di modulo con un solo punto di riferimento chiaro in attacco (il 4-2-3-1, al posto del 3-5-2) rappresenta per lui un’ulteriore chiusura in granata, pensando al futuro. Anche Kouamé (27 anni compiuti a dicembre, sotto contratto sino al 2027) è una riserva conclamata a Firenze: 17 presenze pure per lui (5 dal primo minuto), senza reti segnate, ma con 2 assist gol. Entrambi i giocatori hanno chiesto di essere ceduti per coltivare nuove motivazioni. La Fiorentina cerca una prima/seconda punta con le caratteristiche di Sanabria da piazzare dietro a Moise Kean nelle gerarchie, mentre proprio il nuovo modulo utilizzato da Paolo Vanoli sembra fatto apposta per l’ivoriano, che può interpretare due ruoli in avanti: esterno offensivo, cioè ala nel tridente dietro a un pivot, ma pure prima punta, alla bisogna (pur se anche lui come Tonny non ha esattamente nelle corde la produzione di un numero significativo di gol. È più un produttore di dribbling, fughe, assist). Previste anche per oggi nuove trattative.