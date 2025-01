Casadei-Torino col brivido. C’è il rilancio Lazio

TORINO - Il Toro è ancora davanti nella corsa a Cesare Casadei, talentuoso centrocampista del Chelsea , ma a ieri sera senza certezze assolute, senza garanzie. Cioè con maggiori brividi nelle ossa, maggiori retropensieri, maggiori ansie rispetto a 24 ore prima. Il duello tra Urbano Cairo e Claudio Lotito è destinato a proseguire anche oggi. L’intenzione di Davide Vagnati è far svolgere a Casadei le visite mediche entro venerdì, però il rilancio presentato dalla Lazio alla società londinese ha nuovamente scombinato i piani. Con la necessità per il Torino, oggi, di tornare a bussare alla porta del Chelsea , dopo la mossa effettuata ieri nel tardo pomeriggio dai vertici della Lazio per recuperare il terreno perduto. È da una decina di giorni, d’altra parte, che le due società italiane stanno sgomitando. Al fondo della scorsa settimana si era registrato un netto rilancio del Torino, sull’onda del viaggio a Londra di Vagnati con incontri sia con il giocatore, sia con il suo entourage, sia con il Chelsea (offerta ufficiale da circa 10 milioni di euro, più sostanziosa percentuale a favore degli inglesi in caso di rivendita: 40%).

Casadei, scatto Toro

Non bastava ancora, però. Lunedì i passi in avanti compiuti da Cairo e dal suo dt, con l’invio di una nuova proposta più remunerativa: tra 11 e 12 milioni di parte fissa, con in aggiunta sempre quel 40%. Uno scatto in avanti che ha permesso al Torino di superare nettamente la Lazio, ferma al prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni più 2 di bonus, senza percentuali di rivendita. Non solo: Vagnati aveva intanto intascato anche il sì del giocatore, convinto da un nuovo contratto fino al 2029 da 1,5 milioni netti a stagione più bonus. E Casadei (senza spazi a Londra: zero presenze in Premier) sa bene che a Torino potrebbe finalmente tornare protagonista giocando con continuità al fianco di Samuele Ricci, in ballottaggio con Karol Linetty. Il ragazzo, colonna dell’Under 21 azzurra, ha accolto con favore il corteggiamento granata, ma anche a Roma si trasferirebbe volentieri: la sua priorità è tornare in Italia e giocare. Morale: il vero problema sia per Cairo sia per Lotito è convincere definitivamente il Chelsea.

Rilancio Lazio e opzione Elmas

Ieri un altro colpo di scena, con il ds biancoceleste Angelo Fabiani nuovamente in azione: confermata la cifra d’insieme (15 milioni in tutto, ma raggiungibili attraverso bonus più facili da maturare), con però la disponibilità infine garantita anche dalla Lazio a concedere una percentuale di rivendita (molto meno del 40%: ma resta la parte fissa superiore, rispetto a quella offerta da Cairo). La Lazio sta anche cercando di accelerare nello sfoltimento della rosa per cedere almeno un elemento pesante così da non avere le mani bloccate dall’indice di liquidità. Indicativa la trattativa con l’Hajduk (l’allenatore è Rino Gattuso), con in ballo la compravendita del centrocampista croato Toma Basic. Come se non bastasse, Fabiani si è detto disposto ad allargare i dialoghi anche al difensore Renato Veiga, in uscita dal Chelsea. Attesa ora una nuova contromossa di Cairo. Il Torino è ancora davanti, ma non in modo così netto come pareva lunedì sera. Intanto Vagnati aspetta una nuova offerta dallo Spartak Mosca per Ivan Ilic. Da segnalare anche la situazione di Eljif Elmas, 25 anni, macedone, ex Napoli, eclettico centrocampista offensivo utilizzabile sia da trequartista, sia in posizione più esterna, sia da mediano. Gli agenti lo hanno offerto anche al Torino, adesso, visto che nel Lipsia non ha giocato quasi mai pure per via di un brutto infortunio muscolare, peraltro ormai superato (42 minuti suddivisi in 2 presenze in Bundesliga). Potrebbe muoversi in prestito.

Idea Buchanan

Infine un aggiornamento sull’esterno destro (impiegabile anche a sinistra) Tajon Buchanan, 25 anni, nazionale canadese (5 presenze in A: 61 minuti giocati). Sondaggio del Torino per averlo in prestito con diritto. Su di lui anche la Roma. L’Inter vorrebbe sostituirlo. Il ragazzo, però, ha preso tempo, andrebbe convinto, per ora vuole restare a Milano. Significative le parole di ieri di Simone Inzaghi: «Ho chiesto a tutti i ragazzi, si è fatta una chiacchierata assieme. E nessuno mi ha detto che vuole cambiare squadra. Per cui anche per Buchanan vale il discorso fatto per gli altri: ha avuto un infortunio, si sta allenando e sta a lui ritagliarsi spazio. Noi ci fidiamo di Tajon».