Vanoli: "Toro, la ciliegina sulla torta. Mercato? Alla società l'ho detto"

Vanoli: "Zapata va sostituito"

Queste le parole del tecnico, che ha lodato la prestazione di Karamoh e ribadito la necessità di disporre di un sostituto di Zapata:"Questa è senz'altro la ciliegina sulla torta. A volte in campionato ci sono partite che danno autostima anche senza vittoria - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . A Firenze ad esempio abbiamo fatto una grandissima partita nonostante fossimo in 10. Da un mese vedo la squadra vicina alla mia mentalità con un carattere diverso. La vittoria è meritata. Possiamo migliorare ed essere più fluidi, è normale che dopo tanto tempo senza vincere ci fosse frenesia. Se è questo l'equilibrio in attacco? Da quando si è fatto male Zapata abbiamo perso la bussola anche dentro lo spogliatoio. Era giusto passare al modulo a 4. Anche Maripan ha trovato la condizione. Karamoh è stato bravo, viene da stagioni complicate. Ho sempre detto ai ragazzi che non guardo la carta di identità. Di Tameze tutti dicono che va via, ma io gli ho detto di pensare solo alla partita. Il mercato? Quando ti si fa male uno come Zapata va sostituito. Ho sempre detto questo alla società. Cioè che mi serviva un sostituto di Duvan che non rientrerà in questa stagione. Karamoh? Quando sono arrivato aveva perso fiducia nei suoi mezzi. Veniva sempre considerato poco. Quando gli parlavo vedevo che credeva alle mie parole. Gli ho sempre detto di comportarsi come un professionista. Uno che arriva dall’Inter ha delle qualità. Non deve però fermarsi. Deve continuare", ha concluso Vanoli.