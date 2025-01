Sanabria vuole andare via. Toro in pressing per Kouame

Otto minuti: è questo il tempo che ha trascorso in campo Antonio Sanabria nelle ultime cinque partite di campionato. Non possono certo sorprendere quindi le parole di Gustavo Alfaro, il ct del Paraguay, arrivate direttamente dal Sudamerica: «Un mio collaboratore è andato in Italia e ha parlato con Tonny, gli ha detto che non è contento del minutaggio. La sua priorità è non perdere la Nazionale, vuole giocare di più e ha detto che ha la possibilità di cambiare squadra per poterlo fare». La possibilità di cambiare squadra dipende però da Christian Kouamé: da settimane, come vi abbiamo raccontato, è in piedi una trattativa tra il Torino e la Fiorentina per uno scambio tra i due attaccanti. Le due società hanno trovato una bozza d’intesa per uno scambio di prestiti, Sanabria ha già dato il proprio benestare all’operazione, manca però quello del calciatore viola. Kouamé ha infatti fatto sapere di essere disposto a lasciare Firenze solamente a titolo definitivo, non vorrebbe una soluzione temporanea.