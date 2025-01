Il Milan ci riprova per Ricci: Cairo risponde no

TORINO - Tutti pazzi per Samuele Ricci, 23 anni, talento del Toro e protagonista in azzurro con Spalletti. Tutti lo vogliono. E c’è chi lo vorrebbe prendere subito: il Milan. Il club rossonero ha tentato il colpo con un’offerta molto allettante ma Urbano Cairo ha risposto no. Così come aveva detto no al Manchester City di Guardiola che alcune settimane fa si era fatto avanti con più di 30 milioni. Almeno sino a giugno il capitano granata non si muoverà dal Filadelfia. Dopodiché si vedrà. Il presidente granata ha comunque già dato la sua valutazione, per l’estate: 40 milioni. Ma nel frattempo lo ha tolto dal mercato. Se ne riparlerà a luglio, quindi. E per quel periodo anche l’Inter ha apertamente manifestato l’intenzione di entrare nella lista delle pretendenti. «A queste voci di mercato - aveva spiegato il giocatore poco tempo fa - non faccio caso. Non so quale sarà il mio futuro, però so per certo che la mia testa è solo concentrata sul Toro. Tra l’altro sono il capitano e questo è un grande onore». Capitolo chiuso, per ora. Del resto dopo le importanti cessioni estive il club granata non può permettersi un’altra partenza. Anzi: l’intenzione è quella di rinforzare la squadra per recuperare posizioni in classifica e gettare le basi per un futuro radioso.