Elmas-Torino, Cairo ufficializza il primo rinforzo per Vanoli

Il Torino ha ufficializzato il primo innesto del calciomercato invernale. Vagnati e Cairo hanno lavorato per portare un nome importante nella rosa di Vanoli e, alla fine, è arrivato Elmas . L'ex Napoli, ha effetttuato le visite mediche in granata dopo il suo arrivo in città nella giornata di mercoledì e poi ha firmato il contratto con il club. La società l'ha ufficializzato proprio pochi istanti fa con una nota sul proprio sito e sui social: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal RasenBallsport Leipzig del calciatore Eljif Elmas".

Torino-Elmas, i dettagli dell'acquisto

Nel comunicato sono stati inseriti anche i dettagli dell'operazione: "A titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo". Un giocatore interessante che in Serie A ha vestito la maglia del Napoli per quattro anni e mezzo con due trofei vinti: la Coppa Italia nel 2020 e lo scudetto nel 2023 con Spalletti in panchina. Il tutto prima di volare in Germania nel gennaio del 2024 al Lipsia. Ora ha deciso di tornare in Italia per dare una mano a Torino a risollevarsi e tirarsi fuori definitivamente dalla zona rossa.

L'ultima vittoria, firmata Adams, ha riportato un po' il sorriso anche se dal mercato i tifosi si aspettano qualcosa di più e, soprattutto, una punta per sostituire Zapata infortunato. Al di là di questo mancano ancora pochi giorni alla fine del mercato e la società è al lavoro per portare altrei rinforzi al tecnico granata. Il primo è stato Elmas, giocatore nel giro anche della sua nazionale, quella della Macedonia, dove ha vestito la maglia in 65 presenze, condite da 13 gol e 10 assist. A chiudere il comunicato ha salutato il suo arrivo così: "Tutto il Torino Football Club accoglie Elmas con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".