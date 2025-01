Casadei al Torino! Battuta la Lazio: è il secondo colpo di Cairo

TORINO - Cesare Casadei diventerà un nuovo giocatore granata. Il Torino ha concluso il secondo acquisto della sessione invernale di trattative battendo la Lazio in un lungo ed estenuante testa a testa di mercato, tra sorpassi e controsorpassi, che alla fine hanno premiato i granata. L'operazione tra il Toro e il Chelsea si è conclusa sulla base di un accordo intorno ai 13 milioni di euro più un'importante percentuale su una futura rivendita, intorno al 25%.

Il classe 2003 arriva dal Chelsea ed è anche già sbarcato nella città della Mole, lontano da occhi indiscreti, e ora sta sostenendo le visite mediche per poi firmare il contratto. Oltre a Eljif Elmas, il tecnico Vanoli abbraccerà anche Casadei, dopo la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, in programma sabato alle 18.

