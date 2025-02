Vanoli: "Toro bravo a non essere presuntuoso. Mercato? Esigenze da capire"

Vanoli: "Milinkovic-Savic? Non mi sorprende"

Queste le parole del tecnico: "L’Atalanta fa soffrire tantr squadre. Noi nel coraggio abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna. Nel primo tempo siamo andati in confusione. Loro con Brescianini facevano un 3-4-3 e avevo detto che se le cose si mettevano cosi dovevamo difendere con l’’esterno basso e fare il 4-5-1, però abbiamo perso le misure - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Pederson e Coco facevamo fatica ad accorciare sui trequartisti. Poi ho messo il difensore centrale come braccetto e abbiamo fatto meglio. La qualità Cuadrado ci ha dato fastidio. Dobbiamo migliorare nell’uscita, ci vuole più personalità. Dobbiamo avere più coraggio. I risultati stanno arrivando. Milinkovic-Savic? (il portiere serbo ha denunciato di avere ricevuto insulti razzisti, come già successo a Vlahovic nel 2023 proprio al Gewiss Stadium, che hanno accompagnato il lancio di oggetti nell'area ospite). È uno dei portieri più forti del campionato e glielo dico sempre. Ha fatto un salto nella mentalità come tutta la squadra. Non so come si alleni sui rigori, gli ho detto che mi basta che li pari. Non c’è da aggiungere nulla. Mi ritengo fortunato ad allenare un grande portiere con grandi potenzialità. Lui può migliorerà ancora molto. È cambiato nella mentalità e mi fa piacere che lo stia capendo. Elmas? La società ha lavorato bene e ha portato giocatori che possono darci una grossa mano anche in prospettiva fortuna come Casadei. Ho avuto la fortuna di vederlo giocare all’inter. L’altro ha vinto un campionato. Elmas però non gioca 90 minuti da tanto mentre Casadei deve crescere". Intervenuto in conferenza stampa, Vanoli ha risposto sulle esigenze di mercato del club.