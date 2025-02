Insulti razzisti a Milinkovic: "Mi hanno chiamato zingaro e serbo di m***a"

Milinkovic-Savic: "Ricevuto insulti razzisti"

Queste le parole del portiere del Torino: "Qual è il segreto? Non te lo dico, altrimenti non è più segreto. Ho cambiato modo di parare i rigori. Ci ho studiato su e sta andando bene. Non sono scaramantico però. Cosa è cambiato per il Toro? Il modo di allenarci, ci siamo stretti tra di noi. Ma è tutto qui. Il lancio di oggetti? Gli insulti nel calcio ci sono sempre stati. Però sono stato apostrofato come zingaro e come serbo di m***a. Mi sono girato e li ho guardati. Mi hanno anche lanciato oggetti. Il razzismo non deve esserci. Non è il modo giusto per affrontare lo sport, devono pensare alla loro squadra".