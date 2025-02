Toro, un’ala con Arnautovic? E Cairo vende anche Vojvoda

Toro, caccia a due rinforzi

Morale: dopo 4 mesi di nulla dall’infortunio di Zapata in avanti, adesso in un pugno di ore Cairo e Vagnati ne cercano ben due di rinforzi per l’attacco, mica solo uno! Ovvero il sempre più leggendario bomber chiamato a sostituire Zapata (che Vanoli chiede ufficialmente da inizio dicembre) e pure un esterno offensivo, un’ala. Tutto così, insomma, col solito mood: evviva gli azzardi, evviva le puntate al buio a poker, evviva i giochi di parole, evviva i tanti «calma, c’è tempo», evviva gli sconti chiesti per definizione. Una barzelletta, se non fosse che di mezzo ci sono i destini del Torino, le esigenze di Vanoli, la lotta per la salvezza, il rispetto dei tifosi. Zapata si era rotto 121 giorni fa. Avvisateli, per favore, quelli del Torino Fc: il mercato chiuderà stasera alla mezzanotte. L’hanno capito, sì? Un fenomeno, Cairo. E Vagnati non può che essere il suo profeta.

Vojvoda e Beto

Trattative chiuse ieri, dato il disastro progettuale, strategico, sportivo, ambientale? Una, come no: peccato però che sia una cessione, un bel milione e mezzo in arrivo nelle casse e avanti pure con 5 mesi di stipendi risparmiati, Vojvoda al Como e tanti saluti a tutti. Spiegazione di parte cairota: era in scadenza a giugno, meglio un milione e mezzo oggi che nulla domani, inoltre Vanoli è anche passato alla difesa a 4 per cui gli spazi per il kosovaro si sono ridotti e anche di molto... Preghino Iddio, Cairo e Vagnati, che ora non si rompa qualcun altro, tra difesa e fasce. Zapata ha insegnato qualcosa o proprio niente? E Njie, adesso? E il dramma di Schuurs da un anno e mezzo? Comunque oggi una telefonata per Beto la farà ancora Vagnati, come no. Ma l’Everton non ha ancora trovato rinforzi in avanti, il desideratissimo centravanti Ferguson è sempre al Brighton, il tecnico Moyes ha solo il portoghese come attaccante dopo la sequela di gravi infortuni che hanno colpito gli altri 3 attaccanti in rosa e, come se non bastasse, l’altro ieri l’ex bomber dell’Udinese è diventato improvvisamente il salvatore della patria con la doppietta al Leicester. Domanda al vento: ma comprarlo a inizio gennaio alla cifra giusta, invece di tentare sempre il colpo alla roulette all’ultimo giorno di mercato? Vagnati si ributterà anche su Simeone, come già ieri sera dopo Roma-Napoli, ma probabilmente per avere anche solo uno straccetto di speranza dovrebbe chiederlo in cambio di 12 milioni almeno (De Laurentiis ne pretende 15) e non solo in prestito oneroso (e comunque Conte vorrebbe poi un sostituto per lasciarlo partire, se no nisba).

Assalto ad Arnautovic

Non a caso da un paio di giorni il dt granata ha provato a riaprire una trattativa anche per il 35enne Arnautovic, che l’Inter è disposta a cedere praticamente gratis. Finora l’austriaco ha sempre risposto no grazie, ma Vagnati spera che all’ultimo giorno di mercato cambi idea. Il problema in più? È in scadenza e finora ha sempre puntato a un supercontratto arabo a luglio, da svincolato. Si vedrà, in ogni caso: scenderà in campo anche Cairo per cercare di convincerlo. Il Milan, intanto, deve ancora piazzare in prestito Jovic (ieri in tribuna durante il derby): non gioca mai (101 minuti in 6 mesi) e non segna quasi mai. Il serbo ha rimpallato per giorni e giorni il Monza, i rapporti Toro-Milan sono più che buoni, per cui la pista è da seguire eccome. Tra l’altro: difficoltà in più, ricordiamoci che dopo il... grande ingaggio del macedone Elmas (89 minuti giocati da agosto con il Lipsia: sarà tirato a lucido a maggio?), il Torino non può più prendere extracomunitari all’estero.

Le altre opzioni

Sempre il Lipsia ha messo sul mercato anche la riserva André Silva: Cairo tornerà a chiedere aiuto al club di proprietà della Red Bull? E Petagna? È strappabile al Monza, Vagnati lo aveva già avuto alla Spal: 344 minuti in campo e zero gol, quindi il profilo ci starebbe eccome per i canoni mercatari da ultimo minuto del Torino Fc. Varie ed eventuali: un nome a sorpresa raccattabile nel globo terracqueo, come direbbe la Meloni. E al posto di Njie? Bella domanda. Non sappiamo cosa proponga l’Almanacco del giorno dopo. Correa, ai margini nell’Inter? Strada non praticabile, a meno di colpi di scena. Il 37enne Candreva svincolato da luglio? No, non risulta. Tchaouna della Lazio? Dopo il Bologna, ora è a un passo dal Psv: e poi vai a chiedere un giocatore a Lotito, dopo che gli hai fregato sotto il naso Casadei... Stiamo attenti anche a Masina: il Torino due giorni fa stava portando avanti una trattativa col Gremio. Da capire se ora il difensore sarà richiesto da qualche squadra italiana. Non si sa mai, con Cairo e Vagnati. E allora vediamo se e come ci stupiranno, oggi.