Ilic, accordo con lo Spartak Mosca: quanto incassa il Torino

Il Torino è pronto ad incassare e una bella cifra andrà ad arricchire le casse del club. Tutto grazie alla cessione di Ilic allo Spartak Mosca . I granata hanno raggiunto l'accordo con i russi sulla base di 22 milioni di euro per il trasferimento a titolo di fila. Per il serbo è pronto invece un contratto fino al 2029 a tre milioni di euro a stagione. Il giocatore è partito dall'aeroporto di Malpensa ed è pronto a iniziare questa nuova avventura, dopo i tanti problemi muscolari che lo hanno messo in secondo piano nello schieramento di Vanoli, che invece ha accolto altri due giocatori di fantasia: Casadei ed Elmas.

Ilic, i numeri al Torino

Ricordiamo che il mercato in Russia chiuderà il prossimo 20 febbraio, lasciando così tempo e spazio per definire con calma gli ultimi dettagli burocratici della cessione. In stagione Ilice non è riuscito ad incidere nello scacchiere di Vanoli: solo 12 presenze e 1 gol. Troppo poco per un giocatore delle sue qualità. Il centrocampista è stato frenato anche da una condizione fisica precaria, che ha convinto il club ad incassare questa cifra, molto onerosa. Il serbo ha infatti subito prima un'infiammazione del tendine del bicipite della coscia, poi un infortunio al ginocchio e infine un problema muscolare. Tradotto: dieci partite saltate in campionato (neanche in panchina). Ora per lui è pronta una nuova esperienza. E si attende solo la firma.