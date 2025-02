Vanoli perde Njie: intervento dopo lo scontro con Cuadrado in Atalanta-Toro

Assenza pesante per il Torino , che dovrà fare a meno di Alieu Njie per diverso tempo. L'attaccante classe 2005, nell'ultima sfida contro l' Atalanta terminata per 1-1 al Gewiss Stadium , ha rimediato la frattura del malleolo destro a seguito di uno scontro di gioco con Juan Cuadrado . Un problema per cui il calciatore si è dovuto sottoporre ad intervento chirurgico.

Torino, intervento per Njie

Questa la nota del club granata: "Il Torino Football Club comunica che Alieu Njie è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico di sintesi della frattura al malleolo tibiale destro riportata durante la gara contro l’Atalanta. L’intervento è stato eseguito dal Professor Luigi Milano e dal Dottor Corrado Bertolo, medico Sociale del Torino. L’atleta inizierà immediatamente la riabilitazione". Lanciato da Paolo Vanoli in prima squadra, Njie ha collezionato fino ad ora 410' spalmati in 17 apparazioni (16 in campionato e 1 in Coppa Italia), con un gol messo a referto. La sua unica rete fu decisiva nella vittoria per 1-0 ottenuta contro il Como di Cesc Fabregas lo scorso 25 ottobre.