Casadei va di corsa: verso il debutto in Toro-Genoa ma partirà dalla panchina

TORINO - Cesare Casadei ha aspettato tanto. Sicuramente troppo, pur sapendo già chiaramente che non sarebbe rimasto in Inghilterra. Ma la sua attesa è stata attiva. Non è mai rimasto sul divano, con il telefono in mano, ad attendere messaggi o chiamate dal suo entourage. Non ha mai avuto un atteggiamento passivo di fronte agli eventi, non tutti ovviamente sotto il suo controllo. Così ha pensato solo a lavorare, a tenersi in forma, a proseguire gli allenamenti col Chelsea come se niente stesse capitando. Si è comportato da professionista, senza lasciarsi andare. Evitando lo sconforto tipico di chi, sulla riva del fiume, aspetta di conoscere il proprio destino mentre tutto scorre. Casadei, in questo modo, è arrivato al Filadelfia tirato a lucido. Fisicamente sta già benissimo: Vanoli, in questo senso, non ha avuto niente da eccepire. Anche perché, a differenza di Elmas, il centrocampista non aveva neppure scorie arretrate legate a vecchi infortuni. Ecco perché per il Toro è un giocatore da considerare pronto. Gli manca naturalmente il ritmo partita: da inizio stagione ha collezionato appena 424', suddivisi tra Conference League e Coppa di Lega inglese. Sei presenze molto formative per irrobustire l'esperienza a livello internazionale, ma sicuramente non sufficienti per garantire a Casadei un'intensità tale da poter essere subito schierato dall'inizio in granata. Per questo servirà un periodo di minimo di ambientamento tattico: contro il Genoa sabato sera partirà dalla panchina e verosimilmente subentrerà nelle prime uscite con la nuova casacca. Normale che sia così, ma il Toro lo inserirà gradualmente.