Vanoli plusvalore del Toro. Ma Schuurs è fuori lista

Il Vanolismo porta ossigeno, tanto quanto il cairismo conduce in un labirinto di frustrazioni. Lo si è compreso una volta di più adesso, una volta chiuso un gennaio di riparazione: riparazione dei conti del Torino Fc , più che del Toro . Una campagna di rafforzamento? Mah: più che altro, un mercato di costrizione. Che però ora porta a galla, nel balletto delle nuove liste da depositare in Lega, nuove preoccupazioni, sempre più forti, sui destini sportivi di Schuurs . Per fare spazio ai nuovi arrivati (Elmas, Biraghi, Salama e Casadei, con solo quest’ultimo libero da vincoli perché under 22), il Torino ha sfruttato le cessioni di Vojvoda e Ilic , ma poi ha tagliato l’olandese, lasciando invece al suo posto Zapata anche se la stagione del colombiano si è già chiusa lo scorso ottobre, quando fu operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore.

Schuurs fuori lista

Anche Schuurs si era fatto male a ottobre: ma del 2023, quasi un anno e mezzo fa (rottura del crociato anteriore anche per il difensore). Due operazioni, la seconda nella scorsa estate per un intervento di pulizia del ginocchio. Qualche settimana fa, un cronista in conferenza domandò a Vanoli: Schuurs potrebbe tornare a giocare almeno una partita entro la fine del campionato? Risposta onesta: «Me lo auguro, glielo auguro, ce lo auguriamo tutti. Adesso è in Inghilterra e sta portando avanti un lavoro particolare nella speranza che serva a superare tutti i problemi e anche ad accelerare il suo rientro». Detto che le liste appena rivedute e corrette da tutte le società di Serie A non sono immodificabili, resta il fatto che il segnale di ieri è estremamente indicativo e sotto molti aspetti sconfortante. Significa, in sostanza, che il Torino dubita che Schuurs, uno dei pochi top player che il club ha (o meglio: aveva), possa tornare normalmente all’attività agonistica in un periodo non troppo allungato nei tempi, mese dopo mese.

Il bilancio

Non è una sentenza definitiva, ma resta un segnale oltremodo negativo e vieppiù allarmante. Le cicliche infiammazioni che si susseguono nel ginocchio, tra dolori articolari più o meno acuti, proseguono a limitare il lavoro di riatletizzazione del centrale. Normalmente, considerati la tipologia dell’infortunio, l’intervento chirurgico di ricostruzione e anche la giovane età del difensore (25 anni), si torna a giocare dopo 7 mesi: poco più o poco meno, ma sostanzialmente si balla attorno a questa media. Adesso Schuurs è già arrivato al 16° mese. Un’enormità. E anche la stessa lunghissima inattività, ovviamente, rappresenterebbe una problematica in più non certo di poco conto da superare, una volta che le infiammazioni e i dolori fossero finalmente spariti. Cambiamo argomento. Fino a ieri mattina avevamo scritto che Cairo, dopo il +41,3 milioni del saldo del mercato estivo, senza manco contare i bonus, aveva chiuso in attivo anche la “ritirata” invernale con un +5.5 milioni. Ci dobbiamo correggere, sulla base di quanto emerso in queste ultime ore: il saldo positivo è un briciolo più alto. La cessione di Vojvoda frutterà infatti non un milione e mezzo, bensì 2 milioni più 500 mila euro di bonus in caso di salvezza del Como, mentre il prestito di Salama non è stato gratuito, ma ha prodotto un esborso di 200 mila euro (diritto di riscatto sempre a 4 milioni, però con in aggiunta un 10% al Reims in caso di rivendita).

Vanoli e il mercato

Morale: a esser precisi (e Cairo lo è sempre in modo fin maniacale, quando si tratta di far di conto), l’ultimo saldo positivo è stato dunque un po’ più alto: +5,8 milioni e senza neanche considerare la variabile dei bonus. Sentiremo domani, vigilia di Torino-Genoa, come Vanoli sceglierà di declinare la sua delusione per il mercato di costrizione. Ricordiamo tre dichiarazioni in particolare, a gennaio. «Una sola cosa avevo chiesto a inizio dicembre, un attaccante». Ma anche: «La società deve comprendere l’importanza di questo mercato». E pure: «La società dovrebbe prendere esempio dalla squadra». Vedremo quanti puntini sulle “i” desidererà mettere. Ma per quel poco o tanto che abbiamo imparato a conoscerlo, pensiamo che punterà in primo luogo a sottolineare come la scelta migliore e più funzionale, a questo punto, sia tirare una riga, buttarsi alle spalle anche questa enorme delusione e mettere a fuoco quasi esclusivamente il futuro: mancano 15 partite e «noi dobbiamo conquistare prima possibile la salvezza» (altro ipse dixit sempre valido). Comincia un’altra faticaccia. Dignità, motivazioni, orgoglio e buon senso continueranno a essere i 4 punti cardinali del Vanolismo: anche senza Zapata e con Salama, perché qui nessuno ha voglia di finire affettato.