Salvate il soldato Sanabria: Vanoli dopo Adams conta solo su di lui

TORINO - Procedendo per titoli cinematografici si parte da “Molto rumore per nulla” (adattamento dalla commedia teatrale di Shakespeare), per arrivare a “Salvate il soldato Ryan”, qui declinato in “ Salvate il soldato Sanabria ”. Riavvolgendo la pellicola si torna al lontano 5 ottobre, alla partita contro l’ Inter costata la stagione a Duvan Zapata che, a San Siro, ha lasciato un ginocchio. A sua volta lasciando la rosa di Paolo Vanoli privata dell’uomo più rappresentativo, del bomber che, nonostante ci siano stati mesi per preparare la sua sostituzione, non è stato reperito durante la finestra di mercato invernale. Innumerevoli, pacati ma fermi gli appelli del tecnico volti a stimolare Cairo e Vagnati ad assumersi la responsabilità di trovare un centravanti. Appelli elusi e che hanno portato a una duplice conseguenza: la rosa granata non è stata dotata del post Duvan , contestualmente portando alla conferma di Antonio Sanabria nonostante l’evidente volontà espressa dall’attaccante di cambiare aria. Un’intenzione certificata anche da Gustavo Alfaro, commissario tecnico del Paraguay. «Tonny ha parlato con un mio collaboratore manifestando scontento per il poco impiego nel Torino: vuole andare a giocare altrove perché la sua priorità è non perdere il posto in nazionale». Della quale è un valore che l’allenatore della selezione sudamericana vuole preservare. Atteso, infatti, il viaggio di Alfaro in Europa tra un paio di settimane, con tappe a Genova e soprattutto a Torino. Il Genoa ha infatti acquistato nelle ultime battute del mercato Hugo Cuenca, centrocampista prelevato dal Milan Futuro, mentre nel Torino è rimasto Sanabria , uomo prima ancora che calciatore al quale in questa fase può essere molto utile avvertire la vicinanza del tecnico della propria nazionale. E se Cuenca si è appena affacciato al Paraguay, dopo le esperienze con l’Under 16, in riferimento a Sanabria parliamo di un giocatore che ha ben 35 presenze (e 6 gol) con l’Albirroja.

Vanoli senza sostituto di Zapata

Stante la situazione, quindi senza poter contare sulla dote di entusiasmo che porta con sé il passaggio da un club a un altro, Alfaro stimolerà Sanabria a dare tutto nel Toro così da mantenere una condizione che lo possa favorire nell’ottica di un impiego con il Paraguay. E le occasioni non mancheranno. Il mercato di gennaio ha consegnato a Vanoli un terzino sinistro (Biraghi), due centrocampisti con doti offensive (Elmas e Casadei), e un attaccante esterno che in caso di necessità può anche giocare da punta (Salama). In definitiva restano due centravanti: Adams e Sanabria. Con una dovuta precisazione: lo scozzese è in questo momento il titolare al centro dell’attacco, ma anche lui non può essere ritenuto un autentico centravanti. Ne veste panni che si adattano, ma che non sono fatti su misura per lui. Tanto che Vanoli sognava - e il sogno è rimasto tale - di ricevere il sostituto di Zapata per poter provare Adams quale attaccante esterno, cioè nella posizione attualmente occupata da Karamoh. Ora l’allenatore ha una sola via da perseguire, per provare la soluzione con Adams largo: dare fiducia a Sanabria quale centravanti. Succederà, se Tonny però saprà darsi una scossa dopo mesi di eccessivo torpore. E non perché gli siano mancate le occasioni per mettersi in mostra: dal 29 dicembre in avanti, cioè dalla trasferta di Udine coincisa con l’inizio del ciclo virtuoso di sei risultati utili consecutivi (cinque pareggi e una vittoria), Sanabria ha giocato poco, ma in precedenza le gare disputate scendendo in campo dall’inizio erano state ben 13, due delle quali indossando la fascia da capitano (con Fiorentina e Monza). A mancare sono stati i gol: due soli quelli a referto (contro Verona e Cagliari).