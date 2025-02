Toro, ora Adams ha le voglie: il suo record è a due passi 

Torino - Nove gol: è questo il record di marcature di Ché Adams in Premier League. Un traguardo che ha raggiunto nella stagione 2020/2021, quando indossava la maglia del Southampton, e che ora vuole battere. "Non immaginavo che a questo punto del campionato sarei stato il miglior marcatore del Torino. Do il massimo perché questa diventi la miglior stagione della mia carriera", aveva spiegato al termine della partita contro il Cagliari quando, con la sua doppietta, si era portato a quota sette nella classifica marcatori, oltre ad aver regalato i tre punti alla formazione granata. Non è mai andato in doppia cifra in un massimo campionato, ci è riuscito soltanto nelle categorie inferiori (due volte in Championship, con le maglie di Birmingham e Southampton, una volta in League One, quando era allo Sheffield United) ma ora desidera raggiungere questo obiettivo in Serie A, con il Torino. Considerato che alla fine del campionato mancano ancora quindici partite non è affatto azzardato pensare che Adams possa davvero realizzare il suo sogno e vivere la miglior stagione in termini di gol in una massima serie, anche perché al momento è lui l’attaccante titolare del Torino.

"Andate a vedere la sua storia"

Allo scozzese il mancato arrivo del sostituto di Zapata non gli avrà di certo tolto il sonno. Anzi, è possibile che abbia anche tirato un sospiro di sollievo per il fatto che nel reparto offensivo non sia aumentata la concorrenza: da qui al termine della stagione, ammesso che Vanoli confermi il 4-2-3-1 visto nell’ultimo periodo, dovrà vedersela solamente con Antonio Sanabria. Se invece il tecnico dovesse rispolverare in qualche occasione il 3-5-2 di inizio campionato o optare per quel 4-2-4 che finora si è visto solamente a gara in corso, Adams avrebbe tutto da guadagnarci, perché una delle due maglie da titolare sarebbe inevitabilmente sua. Va poi considerato anche il fatto che, come le prestazioni di inizio di stagione hanno dimostrato, il numero 18 granata sa esprimere al meglio le proprie qualità giocando al fianco di un altro attaccante, come faceva appunto quando agiva in coppia con Zapata. Anche da punta unica sta però offrendo ottime prestazioni, come ha sottolineato Vanoli nella conferenza stampa di ieri: "Ché con un giocatore di un certo tipo vicino si è espresso meglio, ma se andate a vedere la sua storia, nella squadra da dove è arrivato (il Southampton per l’appunto, ndr), faceva la prima punta nel 4-3-3. E penso che anche adesso la stia facendo bene".

Adams e quel record da Premier

Adams non ha giocato da terminale offensivo solamente durante la propria esperienza in Inghilterra, lo ha fatto (e continua a farlo) anche con la propria nazionale. Non ha certo il fisico e l’altezza di Zapata (e neppure di Beto, per citare uno dei calciatori principalmente trattati nelle ultime settimane), ma in queste ultime partite Adams ha saputo rivelarsi importante anche nel giocare spalle alla porta, nel proteggere il pallone e far salire la squadra. E non è un caso che in cinque delle ultime sei gare sia rimasto in campo dal primo all’ultimo minuto: solamente contro l’Atalanta è stato richiamato in panchina prima del 90’. Questa sera contro il Genoa sarà ancora una volta a guidare l’attacco del Torino con la speranza di riuscire a trovare nuovamente il gol per avvicinarsi al proprio record. E se dovesse arrivare una doppietta che permetterebbe di eguagliare il record in Premier... ancora meglio.