Vagnati, rabbia Toro: “Che errore! Perché il Var non interviene?”

TORINO - Quinto pareggio nelle ultime 6 partite per il Torino che si fa rimontare chiudendo 1-1 in casa contro il Genoa mantenendo un punto di vantaggio (28 a 27) proprio sul Grifone. Le parole di Paolo Vanoli nel post-partita: "Cosa è mancato? I dettagli, mancano i dettagli, perché come hai detto te, secondo noi abbiamo fatto un primo bene, un fatto bene, però oltre l'1-0 potevamo capitalizzare meglio alcune situazioni e gli dobbiamo diventare più bravi. Secondo tempo, ho detto che il Genoa era una squadra che ho visto tante partite uscivano in secondo tempo. Gli ho detto di stare molto attenti, infatti come è accaduto mi dispiace molto. In uscita abbiamo fatto un errore che non possiamo commettere per la partita che abbiamo fatto, che ci porta via due punti che penso che nel contesto di 90 minuti ci meritavamo. Buonasera, Banoli. Allora, secondo me, detto che non ho veramente niente da dire sul vostro gioco, nel senso che è convincente, solido e porta i giocatori almeno sulla tre quarti".

Mancanza di responsabilità

"Sto insistendo tantissimo perché abbiamo giocatori, anche per il tiro da fuori, con delle qualità che non riescono ancora a esprimersi. Ha detto una cosa giusta, a manca quel pizzico di responsabilità di fare la giocata, anche di provare la giocata. A volte devo dire che nell'ultimo terzo poi ci manca un po' di qualità, ma io penso che quello adesso anche con i nuovi arrivati, secondo me Helmans, anche Casadei, Toni Sanabria che è entrato benissimo, ci dà l'opportunità di diventare anche un po' più incisivi. Devo dire che quando ci siamo messi tra 5 e 2, con le due volte, se le sfruttiamo meglio diventiamo anche un po' incisivi per stressare gli avversari, però un'analisi perfetta su cui sto insistendo, su cui i ragazzi devono prendere un po' più di convenzione perché secondo me hanno le qualità per poter determinare".

Ansia

"Sì, sicuramente è un fattore quando si parla di personalità, la personalità è anche questa e sicuramente però io penso che sia anche un fattore che si possa migliorare sicuramente perché abbiamo avuto un percorso molto tortuoso che a volte ti ha portato anche la mancanza di autostima, ne stiamo uscendo a piccoli passi, sicuramente se questa è la strada per migliorare".

Su Casadei

"L'avete visto è entrato subito in partita, molto bene, è un giocatore che ha una prospettiva veramente importante sia per il Torino sia anche per la nazionale secondo me è un giocatore che è entrato l'esperienza in Inghilterra, l'ho detto, è un'esperienza veramente importante ma si è visto come entrato con personalità adesso gli manca un po' ritmo partita però è un giocatore sicuramente di valore come indipendentemente dall'età anche gli altri ragazzi che abbiamo preso che sono convinto che ci possono dare una grossa mano".

Sul rigore non dato

"Penso che su questo si abbia già parlato il direttore, io ho chiesto solamente come sta succedendo un po' in tanti episodi, sinceramente se c'è il VAR non capisco perché non si possa andare a rivedere il VAR e dopo l'arbitro prende la decisione perché è indiscutibile".