Vlasic ancora dominatore: altra prova di spessore per il Toro

TORINO - In attesa di vedere quale contributo daranno i vari Cristiano Biraghi, Cesare Casadei, Eljif Elmas e Amine Salama (i primi due ieri hanno esordito in maglia granata e l’ex Chelsea ha anche sfiorato il gol nel recupero), il miglior acquisto del Torino in questo 2025 si sta confermando Nikola Vlasic . Trascinatore di un Toro che, come spiega Ricci , è cresciuto tanto dopo il derby: "Sì - dice l’azzurro -, dalla gara contro la Juve in avanti siamo migliorati molto, la personalità è aumentata. Per questo pareggio c’è tanto rammarico, stavamo gestendo una partita che avremmo meritato di vincere".

Toro, non basta un super Vlasic contro il Genoa

Ancora una volta il trequartista è stato uno dei migliori in campo. Il grande rammarico è che contro il Genoa non sia bastata la qualità del numero 10 per portare a casa un risultato migliore, perché Vlasic sin dalle prime battute ha dato l’impressione di poter creare qualcosa di pericoloso, di poter essere l'uomo decisivo. Al 7’ ha impegnato Leali, qualche minuto dopo è stato ancora più bravo a vedere un inserimento di Yann Karamoh e a servirlo con un pallone preciso che forse neppure il francese si aspettava potesse arrivargli, tanto da perdere poi l’attimo per la conclusione. Nel secondo tempo ha continuato a servire palloni pregevoli per i compagni, come quando ha innescato Ché Adams con una palla in verticale precisa. In questa striscia di risultati positivi del Torino (sono ora sette, una vittoria e sei pareggi) c’è tanto di Vlasic, molto di più rispetto a quanto le statistiche dicano: perché se è vero che a referto, in queste sette gare, il fantasista ha solo un gol (quello nel derby contro la Juventus) e nessun assist, è altrettanto vero che da quando si è lasciato definitivamente alle spalle i problemi fisici e ha ritrovato la migliore condizione fisica, la squadra granata è cresciuta e i risultati ne sono stati la conseguenza. Forse l’unico neo di questo periodo è proprio il fatto che avrebbe dovuto contribuire a un numero maggiore di reti della propria squadra: anche ieri, però, ha regalato palloni invitanti ai propri compagni che non sono però stati sfruttati a dovere.

Vlasic, ecco cosa manca per il salto di qualità

Gli manca qualche gol, quelli che nelle gambe avrebbe: ieri Leali per due volte gli ha negato la gioia della rete ma, anche in questo caso, sembra essere solo questione di tempo. La partita di Vlasic contro il Genoa è durata fino al minuto 85, quando Vanoli lo ha richiamato in panchina per mandare in campo al suo posto Sanabria: il tecnico ha infatti provato a schierare insieme i due attaccanti, Adams e appunto il paraguaiano, per cercare la rete del nuovo vantaggio, quella che avrebbe potuto regalare una vittoria che il Torino avrebbe anche meritato per quanto costruito. La qualità di Vlasic sarà importante pure venerdì, nell’anticipo contro il Bologna, in una partita in cui la squadra granata dovrà fare a meno di un altro leader tecnico come Samuele Ricci (era diffidato, il cartellino giallo ricevuto ieri gli costerà un turno di squalifica): il numero 10 è uno dei giocatori più importanti anche a livello carismatico della squadra di Vanoli, oltre a essere uno di quelli qualitativamente più importanti. Non è un caso che in campo sia anche uno dei più cercati dai compagni quando la squadra entra in possesso del pallone. Lo si è visto anche ieri sera, tanto che ha partecipato a praticamente tutte le azioni offensive della squadra granata. Per allungare ulteriormente la propria striscia positiva, il Torino si aggrapperà ancora alle qualità di Vlasic. E non si può non essere curiosi di vedere come dialogherà con un altro giocatore di qualità come Elmas, quando quest’ultimo entrerà in forma e inizierà a giocare.