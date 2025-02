Var, così non si può andare avanti. La rabbia Toro continua 

TORINO - Il dialogo in diretta tra l’arbitro Feliciani e il varista Di Paolo si definisce in coda alle parole del secondo: «C’è una maglia che si tira un po’ andando all’indietro, ma niente». Nella percezione di quel niente utilizzato a giudicare una trattenuta invece palese da parte di Sabelli su Sanabria , e che avrebbe portato al rigore nei secondi finali di Torino-Genoa , si giocano l’episodio e il suo seguito a livello di decisioni sul destino dei due arbitri. In diretta restano perplessità sull’intervento che Vasquez commette su Adams , ma subito risulta evidentissimo quello sul paraguaiano. Inconcepibile, qui, come il Var non sia intervenuto, disponendo di telecamere atte a dare chiarimento. Da qui lo stop, da vedere di quanti turni, per Feliciani e Di Paolo (il designatore Rocchi , intanto, ha deciso un turno per Pairetto a causa del mancato cartellino giallo a Cacace su Walker in Empoli-Milan ).

Toro furioso: l'episodio

L’errore grossolano nasce fin dalla prima interpretazione di Feliciani. Così l’arbitro al Var, dopo lo scompiglio che si è creato nell’area granata a un passo dalla fine: «Fischierei fallo alla difesa». Cui fa seguito la prima replica di Di Paolo - colui che già aveva ignorato il netto fallo di Pavlovic su Thuram nel derby di Milano -, emersa in Open Var su Dazn: «Aspetta, sto controllando, questo è niente, no, è troppo poco (dice giudicando il potenziale fallo di Vasquez su Adams, ndr)». Quindi, per restare sul seguito dell’azione, Feliciani aggiunge «Facciamo dopo tutto», portando alla riassuntiva valutazione di Di Paolo: «Questo lo voglio vedere», dice il varista evidentemente avendo una prima percezione della scorrettezza commessa da Sabelli. Che poi si ammorbidisce: «Il pallone sta andando lì, però stanno lottando tutti e due, lui (Sabelli, ndr) sta andando all’indietro quindi non è che lo sta trascinando giù, lui va a colpire di testa, su quello non c’è niente. Questo nulla, il primo (quello su Adams, ndr)... su questo qui invece lo tira, ma va a colpire di testa il pallone... sta andando all’indietro. Dammi un’altra camera, la prima che stavi vedendo: c’è una maglia ma non è tiratissima (ancora riferendosi al contatto tra sabelli e Sanabria, ndr). Check completati, sia su Adams che su questo, stanno andando all’indietro, c’è una maglia che si tira un po’ andando all’indietro, ma niente». E su questo niente che stupisce si mantiene aperta la riflessione sull’uso migliore del Var e sui tempi della sua interpretazione. Implicito possa e debba essere meglio utilizzato, tenendo conto di un margine di soggettività che però casi come quello in cui è inciampato Feliciani rompono, tale è stata l’oggettività dell’episodio.

Ora Bologna e Milan

Episodio che al Toro ha tolto l’opportunità di conquistare due punti che avrebbero di molto avvicinato la salvezza, se non proprio acceso il sogno del quale ancora ha parlato Vanoli prima di guidare la squadra nella 24ª giornata. E invece contro il Genoa è arrivato il settimo pareggio nelle ultime dieci (per il resto il Toro ha vinto due volte e perso una), mentre la possibilità di sognare davvero passa da una strada molto stretta. Venerdì il campo sarà il Dall’Ara e l’avversaria il Bologna, squadra che soltanto il 21 dicembre rifilava due reti ai granata in quella che rimane l’unica sconfitta del Torino sempre nelle dieci giornate in esame. Poi sarà tempo di ospitare il Milan, all’andata, alla prima giornata della stagione, messo in grande difficoltà a San Siro. Dopo l’autorete di Thiaw e il gol di Zapata era arrivato l’1-2 di Morata all’89’ e quindi il gol di Okafor al 95’. Ne era emerso un 2-2 rocambolesco ma figlio del campo, e non condizionato da errori che, come nel caso di Feliciani, non possono che portare allo stop dell’arbitro.