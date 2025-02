Toro, nel progetto ancora Vanoli: si lavora al rinnovo fino al 2028

TORINO - Paolo Vanoli lavora per il presente e il futuro del Torino. Sino ad oggi ha fatto bene in tutti i sensi. Sul campo, nella gestione del gruppo, nella valorizzazione dei giocatori e, fatto tutt’altro che secondario, bravo a tenere i rapporti con la società senza mai alzare la voce nonostante gli siano stati ceduti giocatori importanti ( Bellanova ) e non gli siano stati presi i rinforzi che chiedeva. Soprattutto il vice Zapata . Davanti a queste situazione ha moltiplicato i suoi sforzi cercando e trovando nuove soluzioni con sistemi di gioco diversi. Con una rosa tutt’altro che irresistibile sta portando la squadra in una posizione (al momento) tranquilla con la speranza di poter guardare un po’ più in alto. Il suo modo di presentarsi, ma soprattutto di lavorare, non è passato inosservato al club, soprattutto a Cairo visto che Vagnati l’ha portato a Torino e non aveva dubbi sulla persona e sul valore tecnico. A Vanoli il contratti scade nel 2026. Nel momento del suo arrivo aveva subito firmato un biennale. La società, alla luce di tutto quello che abbiamo detto, prima dell’inizio della prossima stagione gli presenterà un biennale per metterlo nella migliore condizione di portare a termina il suo mandato. Del resto a Juric erano stati concessi tre anni e lo stesso si farà con Vanoli. Non avrebbe senso, infatti, cominciare la nuova stagione con un contratto in scadenza. Il periodo di prova è stato brillantemente superato brillantemente. Quindi sarà un Vanoli 2027.

Valorizzare i giocatori

Tra le tante cose positive che ha fatto l’allenatore c’è anche, come detto, la valorizzazione dei giocatori. Ricci, per esempio, con lui è diventato uno dei centrocampisti più ricercati d’Europa e il suo valore è molto vicino ai 40 milioni. Non per niente nel mercato di gennaio il Toro ha detto non ad un’offerta del Manchester City che superava (di poco) i 30 milioni. Anche Adams, arrivato a parametro zero, adesso ha un valore di circa 15 milioni. Maripan, poi, è diventato un difensore di spessore grazie al lavoro che ha fatto il tecnico. Ci sono stati anche miglioramenti da parte di Vanja (tantissimi), Gineitis e Karamoh (che si mangia tanti gol ma in fase di costruzione e di imprevedibilità ha fatto un notevole salto di qualità). E Vlasic, nella nuova posizione che gli ha trovato il tecnico, è tornato a splendere come ai tempi belli, forse anche più. Un aspetto, anche questo, da tenere in grande considerazione. Il concetto è sotto gli occhi di tutti: con questo organico Vanoli sta facendo il massimo. E’ uno che non si arrende mai. E’ un grande motivatore e nei momenti difficili ha saputo prima ricompattare e poi rafforzare un gruppo che è diventato solido.

Finale di stagione

Adesso, però, il tecnico pensa a concludere bene la stagione. Il pari contro il Genoa ha un po’ annebbiato i suoi sogni. Se nel finale l’arbitro avesse concesso quel nettissimo rigore su Sanabria a quest’ora la situazione sarebbe diversa perché con due punti in più il Toro coltiverebbe ambizioni diverse e invece è lontanissimo dalle posizioni che fanno lottare per un posto in Europa, magari anche solo Conference. Nelle prossime due partite, contro Bologna in trasferta e Milan al Grande Torino, i granata si giocheranno le ultime possibilità per dare un segnale forte alla loro stagione. In caso contrario si lavorerà per costruire un futuro migliore che non è il massimo, ovvio, ma almeno non si perderà tempo più avanti. Ci sarà, tra le altre cose, la possibilità di inserire al meglio Elmas, Casadei e Biraghi e capire fino in fondo chi confermare per il futuro.

Ma a questa possibilità c’è ancora tempo. Il tecnico vuole giocarsi le prossime due partite convinto di poter fare risultato. E questa carica, in vista di Bologna, i questi giorni la trasmetterà ai suoi giocatori nei giorni d’allenamento al Filadelfia. Insomma, lui non molla mai, non molla niente. E anche per questo motivo il Toro gli prolungherà il contratto.