Torino, è un Vlasic 3.0: "Mai così libero, volo"

TORINO - Evoluzione Vlasic : 3.0 , come le sue stagioni nel Toro. Nessuno come Nikola non solo nell’ultima partita di campionato: il miglior granata all’occhio e nelle statistiche, con quattro primati individuali raggiunti su sei nell’arco dell’incontro con il Genoa. Maggior numero di tiri (3), maggior numero di tiri in porta (2), maggior numero di passaggi riusciti nell’ultimo terzo (14), cioè dalla trequarti in su, e maggior numero di dribbling. Vlasic è salito sul podio anche per numero di passaggi riusciti e per la percentuale emersa (85%), e tra i giocatori del Torino di chiara vocazione offensiva ha brillato pure per il numero di palloni giocati (47), nettamente di più rispetto a Karamoh (39) e Adamns (31). Questione di estro, di caratteristiche, di capacità e anche di posizione tattica , naturalmente. Ma resta il fatto che da un mese e mezzo è man mano venuto alla luce un giocatore non solo ritrovato, ma anche decollato, finalmente. Sette partite da titolare: in campo per 90 minuti contro Parma, Juventus, Cagliari e Atalanta, 83 a Udine, 85 nell’ultima gara contro il Genoa. Soltanto a Firenze è uscito dopo un’ora scarsa di gioco, 57 minuti: un Gronchi rosa, all’interno della sua crescita progressiva, coinciso con l’unica partita dell’ultimo ciclo in cui il trequartista croato ha faticato a trovare spazi, varchi, azioni ed emozioni. Di sicuro l’aver finalmente superato da tempo problemi muscolari e strascichi agli adduttori gli ha permesso di raggiungere anche una condizione atletica finalmente eccellente: merito anche del lavoro specifico compiuto al Filadelfia negli ultimi mesi, i risultati si vedono adesso al meglio (maggior grinta, scatti più vibranti, maggior elasticità e produttività nella doppia fase, miglior tenuta atletica su tutto l’arco di un incontro).

Il nuovo ruolo

Tutto è cominciato a fine 2024 con il cambio di modulo adottato da Vanoli, dal 3-5-2 al 4-2-3-1. «Adesso in questa nuova posizione mi sento molto più libero, giocando più avanti e in una posizione più centrale. Posso svariare di più, posso volare. E anche sotto l’aspetto fisico va alla grande, negli allenamenti mi sento al top della forma e in partita si vede, sto benissimo, mi sento benissimo», ha spiegato nei giorni scorsi a parenti e amici croati, confidenti. Parole che si sposano con altre dichiarazioni rilasciate dal giocatore settimane fa («sì, preferisco occupare un ruolo più centrale») e con le indicazioni dispensate da Vanoli a fine dicembre: «Lo vedo meglio da trequartista dietro a una punta, non da mezzala bassa o da esterno». Da quando il Torino ha cambiato pelle tatticamente, Vlasic ha cominciato a riemergere anche nella continuità, non solo a strappi: non certo un caso, anche perché Nikola è un giocatore che riesce a incidere solo quando anche la squadra intera appare sul pezzo, spigliata nella manovra, volitiva, produttiva nel gioco, effervescente. Dei progressi compiuti finalmente dal Torino dopo il lungo buio autunnale (7 partite di fila senza sconfitte con 4 pareggi conquistati in rimonta) Vlasic rappresenta insieme una cartina di tornasole e una prova provata, è insieme espressione consequenziale e portabandiera acclarato di un Nuovo Cinema (il Paradiso lo lasciamo però ad altre formazioni ben più attrezzate e avanti in classifica: il Toro galleggia pur sempre in una posizione di limbo, adesso quantomeno più lontana dalla zona a rischio B). Non c’è insomma da stappare bottiglie e cantar vittoria (a proposito di successi: solo due in nove partite, la prima a Empoli il 13 dicembre, esattamente due mesi fa, quindi il replay con il Cagliari il 24 gennaio): ma indubbiamente la rinascita e il decollo di Vlasic nella produzione di trame offensive, triangolazioni, dribbling, servizi illuminanti e tiri in porta sono uno dei marchi più appariscenti del nuovo corso disegnato da Vanoli.

La gemma nel derby

Il fulmineo (per stile ed esecuzione) gol segnato da Vlasic nel derby resta la sua gemma migliore, più fosforescente. Contro il Parma, a inizio gennaio, aveva poi ricevuto anche la soddisfazione di indossare la fascia di capitano, nel finale di partita: «Un grandissimo onore, ringrazio il tecnico». E anche contro il Genoa non solo è andato ripetutamente vicino al gol, in particolare nel primo tempo, ma era riuscito anche a liberare Karamoh solo davanti a Leali. E ancora ci si chiede come il jolly franco-ivoriano abbia potuto sbagliare lo stop in area: prima di Feliciani e dei varisti (il rigore non dato a Sanabria al 94’), è stato il Toro a sprecare troppo e poi a implodere in modo pasticciato, dopo il 60’. L’assenza di una prima punta alla Zapata resta un buco nero che frena per forza anche il rendimento offensivo di Vlasic, nello specifico: il suo modo di giocare e di giostrare godrebbe di ulteriori benefici, se oltre ad Adams il croato potesse dialogare anche con un centravanti puro dalle caratteristiche di un vero pivot (e di un pivot col fiuto per il gol, naturalmente). Ma tant’è: in questo caso chiedere a Cairo e Vagnati, non a Nikola.