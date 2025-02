Vanoli: "Perdere così dà fastidio. Biraghi? Ottima partita"

Vanoli: "Delusi dal risultato"

Queste le parole del tecnico: "Sapevamo che potevano crearci problemi, ma siamo stati bravi - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Nel primo tempo avremmo dovuto essere lucidi nell’ultimo passaggio. Abbiamo sbagliato gol incredibili. Queste partite vengono decise dagli episodi senza però nulla togliere alla nostra prestazione. Rimaniamo delusi dal risultato. Biraghi ha fatto un’ottima partita. Ha perso un po’ l’inserimento ma Pobega è stato furbo a cercare questo contatto. Lo accettiamo. Alla fine abbiamo perso per un rigore e un autogol incredibile. Nel finale bisognava essere per più lucidi in difesa. I falli erano evitabili. Siamo però sulla strada giusta. Lo abbiamo dimostrato anche stasera. Abbiamo fatto passi avanti. La prestazione è quella giusta. Casadei? Stasera il campo non era in ottime condizioni. Anche loro andavano molto più diretti mentre noi siamo una squadra più da palleggio e Casadei ci aiuta molto da questo punto di vista oltre che quello della fisicità. È un giocatore importante. Lo ha dimostrato a Napoli anche se poi in Germania ha avuto un piccolo stop. È importante sul piano fisico. Ha dimostrato le sue qualità e può darci qualcosa in più sul piano offensivo", ha concluso Vanoli.