Toro shock, 12 punti buttati: limiti, errori e inesperienza

TORINO - Errori dozzinali per 12 punti buttati nel cestino. Un giochino facile facile, per quanto soltanto verisimile, però non veritiero, porterebbe il Torino a saltare più in alto di Tamberi fino a quota 40, se potessimo restituire ai granata quelle 5 vittorie invece evaporate: quindi appena un punto sotto il 7° posto in classifica, dunque con vista naturale sull’Europa. E con tutto quello che ne consegue. Invece la realtà ci riporta immediatamente indietro: come un gelato che si scioglie o un serbatoio che si svuota. E dai miraggi si torna subito nel purgatorio della parte destra della classifi ca. Punti 28, non uno in meno, ma nemmeno uno in più. E allora, detta in due parole facendo eco a Vanoli, è davvero il caso "di conquistare prima possibile la salvezza". Non si sa mai, pur se le distanze dalle sabbie mobili del 18° posto per ora confortano. C’è da stare sereni, ma non esattamente tranquilli. Detto questo, andiamo avanti.

Errori dozzinali ripetuti

Limiti evidenti e costanti, errori dozzinali ripetuti ciclicamente, inesperienza perdurante e calo non del desiderio, ma dell’attenzione. E qua e là, come una grattata di parmigiano, anche pizzichi di sfortuna. Però chiariamoci subito: non è per un destino avverso che il Torino piange lacrime amare. Può al massimo infuriarsi con un arbitro e i varisti, vedi quel rigore non fischiato pro Sanabria contro il Genoa al 90’ (rigore in ogni caso poi da trasformare). Certo, il 3 a 2 del Bologna all’ultimo secondo è maturato per via di una deviazione (questa sì soprattutto sfortunata) di Biraghi, preso in contropiede da un tiretto dal limite di Castro sporcato da Gineitis (la palla ha cambiato leggermente direzione ed è fi nita per sbattere nelle gambe dell’ex viola, spiazzato, ma anche non suffi cientemente reattivo). Però analizziamo l’inizio dell’azione: siamo al 90’ e i granata si fanno assurdamente prendere d’infi lata in contropiede, con i rossoblù che schizzano all’attacco addirittura dalla loro metà campo, con mezzo Toro mal posizionato. Quando Castro arriva alle soglie della trequarti, l’azione vede due bolognesi all’assalto contro soltanto tre granata disperatamente protesi a rinculare. Il buco nero della sconfitta di Bologna in una serata da tregenda, dunque, non è figlio della sfortuna e basta, ma prima di tutto di questa assurda scomposizione della fase difensiva a monte, con troppi giocatori sciaguratamente in avanti su un risultato di parità contro una formazione senza alcun dubbio più ricca di qualità.

Dal Milan al Bologna, Toro: quanti punti persi

Si cominciò a San Siro, ad agosto: prima di campionato, tanto per comprendere subito l’antifona. Morata e Okafor salvarono il Milan all’89’ e al 95’ (il Torino stava vincendo per 2 a 0) al culmine di una serie sesquipedale di errori (in testa Sazonov, entrato manco a dirlo all’89’), in parte favoriti anche dai cambiamenti dell’assetto difensivo decisi da Vanoli nel finale (vedi, per esempio, lo spostamento sul campo di Vojvoda, fin lì encomiabile in marcatura). Poi, a ottobre a Cagliari, il Torino si fece battere dopo essere volato sul 2 a 1 a metà ripresa ribaltando lo svantaggio iniziale, proprio come l’altra sera: pareggio di Palomino e autorete di Coco, di nuovo in un coacervo burroso di errori in marcatura (e, come se non bastasse, sbagliando anche una serie di gol fatti nell’arco di tutto l’incontro). Col Monza a novembre (oggi non ultimo, ma... ultimissimo in classifi ca) altro harakiri: pareggio di Djuric libero di colpire di testa in area da angolo e altre reti mangiate, vedi una clamorosa di Walukiewicz nel fi - nale. Per chiudere, il Genoa una settimana fa: altro incredibile errore di Coco in fase di rinvio (ennesimo svarione stagionale di colui che avrebbe dovuto sostituire Buongiorno: no comment) e rossoblù tanto furbi quanto abili a disegnare l’1 a 1 con Pinamonti. Davvero vien da dire che questo Toro vale quello che è: una modesta rosa da 11° o 12° posto, con la variante del 10° se gli dei saranno particolarmente benigni nei prossimi mesi. Esatto, sì: una perfetta sublimazione del cairismo.