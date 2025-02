Toro, Adams poco lucido: Vanoli aspetta il risveglio del Ché

TORINO - C’è bisogno di Adams . Adesso più di prima. Perché è l’unico attaccante che può fare gol anche se nelle ultime sette partite è andato a bersaglio solo una volta (doppietta) contro il Cagliari il 24 gennaio. Un’astinenza che comincia a preoccupare visto che in avanti Karamoh non vede la porta, Sanabria non riesce a ritrovare la fiducia di Vanoli e Salama , per adesso, non è mai stato utilizzato. Per fortuna del Toro , Vlasic è tornato protagonista anche in fase realizzativa, altrimenti la situazione sarebbe ben più critica.

Beto l'ideale

Ma torniamo allo scozzese. Sino ad oggi, numeri alla mano, non ha deluso le aspettative: in campionato 24 presenze, 7 reti e 3 assist. Da qui alla fine supererà la doppia cifra, probabilmente. Il problema, come detto in precedenza, è che solo lui ha la capacità di andare a bersaglio. Da quando non c’è Zapata sono cominciati i problemi e proseguono perché non è arrivato il sostituto, uno di peso, un bomber. Un attaccante che sappia concretizzare ma nello stesso tempo aprire varchi per i compagni. Uno che faccia a sportellate, per rendere l’idea. L’uomo giusto sarebbe stato Beto, per il quale il Torino ha presentato un’offerta che l’Everton ha ritenuto insufficiente prima che l’infortunio di Calvert-Lewin e le difficoltà nel reperire un suo sostituto convincessero gli inglesi a tenere l’ex bomber dell’Udinese. E lui, da quando ha la fiducia della società e dell’allenatore Moyes, si è messo a segnare con una certa continuità.

Adams e la speranza Sanabria

Sabato sera al Grande Torino arriverà il Milan, che nel mercato di gennaio si è rinforzato tantissimo: partita difficile, ovviamente, per il Toro. E forse è anche l’ultima possibilità per mantenere viva una piccola fiammella di speranza per poter puntare a un campionato perlomeno competitivo. In caso di sconfitta, invece, dovrebbe prima pensare a salvarsi e poi cercare di impostare il futuro. Liofilizzando il discorso, andrebbe incontro a un finale di stagione molto insipido. Sabato sera, dunque, ci sarà bisogno dei gol di Adams, comunque in buone condizioni fisiche anche se ultimamente poco velenoso in zona conclusiva. Di sicuro scenderà in campo dal primo minuto, visto che al momento non ha concorrenza. Lo scozzese ha abituato a colpi di genio (vedi la magica marcatura di Empoli con un pallonetto da metà campo) e chissà che non possa ripetersi contro i rossoneri. Ed è quello che spera Vanoli. Durante la settimana, negli allenamenti al Filadelfia, gli cercherà una posizione diversa: probabilmente gli eviterà di tornare ad aiutare i compagni del centrocampo in modo che mantenga le energie e soprattutto la lucidità in zona gol, smarrita nelle ultime settimane anche quando gli sono arrivati i rifornimenti giusti. L’allenatore, naturalmente, si augura anche di rivedere al più presto un Sanabria motivato. Il paraguaiano è caduto in una sorta di depressione agonistica, fatica a trovare le motivazioni. Per aiutarlo, è in arrivo anche il ct del Paraguay: e chissà che non rappresenti un stimolo in più.