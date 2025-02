TORINO - Se in questi mesi a Saelemaekers fosse capitato di ripensare a Milan-Torino, la sua ultima gara giocata in rossonero, probabilmente gli sarebbe venuto il mal di testa, ricordandosi di quanto lo fece tribolare Bellanova in quella serata di metà agosto. Invece, ripensando a quella gara, i tifosi granata non possono che provare nostalgia e rabbia, perché qu