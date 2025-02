Vanoli gongola: "Milinkovic sottovalutato. Toro, Casadei e Ricci il futuro Italia"

TORINO - "Sono contento per questa vittoria importante. I giocatori se la meritano. È stata una stagione di alti e bassi. Il frutto del lavoro e del sacrificio sono vittorie come questa, contro una big. Se potevamo fare l’impresa dovevamo farla attraverso la sofferenza, e questo si allena durante la settimana. Abbiamo tante cose da migliorare, anche i nuovi devono entrare in condizione, e li aspetteremo, ma è una grande vittoria. A volte commettiamo ancora errori individuali da non fare, perché si rischia di buttare via punti come a Bologna. Oggi abbiamo rischiato di fare lo stesso sul rigore concesso". Così il tecnico del Torino Paolo Vanoli si è espresso ai microfoni di Dazn al termine del match vinto 2-1 in casa contro il Milan di Sergio Conceicao.