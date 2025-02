Torino, Vanja Milinkovic-Savic è un top player. E non solo sui rigori

TORINO - Vanja Milinkovic Savic sta finendo le mensole sulle quali riporre i premi MVP della Serie A. Sta consumando gli aggettivi per definire il suo torneo e pure i complimenti, ormai ripetitivi. Il merito è di un ragazzo che ha sbagliato tanto in passato, ha lavorato sui propri difetti, ha investito sulle proprie qualità e nella settimana in cui ha festeggiato il 28° compleanno si è ripreso tutto con gli interessi.

